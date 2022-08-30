Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с "ударами Киева по Запорожской АЭС"

11:19 10 августа Киев, Украина

Россия продолжает жить в параллельной реальности, подтверждением этому стал запрос российской стороны на проведение заседания Совбеза ООН "в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС".

С такой формулировкой появилось сообщение в ТАСС.



Информацию подтвердил первый заместитель постоянного представителя россии при ООН Дмитрий Полянский, который называет события на Запорожской АЭС "украинскими провокациями".

"Подтверждаю. Запросили заседание по украинским обстрелам ЗАЭС. Эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности", - пишет Полянский.

Сообщается, что россия запросила участие генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика на предстоящем заседании.