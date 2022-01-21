"Россия заплатит большую цену, если нападет на Украину" - Байден

08:51 21 Январь Киев, Украина

Глава США Джо Байден провел официальную пресс-конференцию, посвященную первому году пребывания в должности. Основными темами беседы с журналистами стали инфляция, пандемия COVID-19 и потенциальное вторжение России в Украину.

По словам американского лидера, в случае нападения, кроме санкций и давления стран Запада, Москву также ожидает сильный ответ от Украины.
 “Я уже отправил украинцам сложную оборонную технику на сумму более 600 миллионов долларов. Для россиян цена наступления на Украину, с точки зрения физических потерь, может быть большой”, - заявил Байден.
Байден также добавил, что США будут оказывать экономическое давление на Москву: «Будут тяжелые экономические последствия. К примеру, все, что касается долларового номинала. Если они вторгнутся, они заплатят большую цену. Их банки не смогут работать с долларами.

Кроме того, по словам Байдена, в случае наступления США и другие страны НАТО увеличат свое присутствие в Восточной Европе и странах Балтии.
"Мы собираемся увеличить присутствие войск в Польше, Румынии и других государствах, если Москва пойдет в наступление. У нас есть священная обязанность, закрепленная статьей пятой, защищать эти страны. Потому что они члены НАТО”, - заявил американский президент.
В то же время, Байден подчеркнул, что США не имеют аналогичных обязательств перед Украиной, которая не является членом альянса: "Мы не имеем этого обязательства по Украине, хотя мы очень обеспокоены происходящим в Украине".

Отвечая на вопросы журналистов Байден заявил, что вероятность нового наступления РФ на Украину высока.

Байден не уверен, что Путин окончательно решил, что собирается делать.
«Единственное, в чем я уверен, это решение абсолютно, исключительно и полностью является решением Путина. Никто другой не примет это решение. Никто другой не может повлиять на это решение. Только он принимает такое решение. И я предполагаю, что оно может зависеть от того, с какой ноги он встанет с постели, просыпаясь с утра”, - заявил глава США.
Также Джо Байден связал безрезультатность встреч США, НАТО и ОБСЕ с представителями РФ на прошлой неделе с непредсказуемостью решений российского лидера.
«Пока три встречи, которые мы провели, в ОБСЕ... и другие ничего не дали. Впечатление, которое у меня сложилось после разговоров с моим Госсекретарем, советником из Нацбезопасности и другими высокопоставленными чиновниками, что есть сомнения, что люди, с которыми они вели переговоры, сами знают, что Путин действительно собирается делать.. Я думаю, он рассчитывает, какие немедленные, краткосрочные и долгосрочные последствия будут для РФ”, - подчеркнул Байден.