"Россия заплатит большую цену, если нападет на Украину" - Байден

Глава США Джо Байден провел официальную пресс-конференцию, посвященную первому году пребывания в должности. Основными темами беседы с журналистами стали инфляция, пандемия COVID-19 и потенциальное вторжение России в Украину.
По словам американского лидера, в случае нападения, кроме санкций и давления стран Запада, Москву также ожидает сильный ответ от Украины.
По словам американского лидера, в случае нападения, кроме санкций и давления стран Запада, Москву также ожидает сильный ответ от Украины.
Байден также добавил, что США будут оказывать экономическое давление на Москву: «Будут тяжелые экономические последствия. К примеру, все, что касается долларового номинала. Если они вторгнутся, они заплатят большую цену. Их банки не смогут работать с долларами.
Кроме того, по словам Байдена, в случае наступления США и другие страны НАТО увеличат свое присутствие в Восточной Европе и странах Балтии.
Кроме того, по словам Байдена, в случае наступления США и другие страны НАТО увеличат свое присутствие в Восточной Европе и странах Балтии.
В то же время, Байден подчеркнул, что США не имеют аналогичных обязательств перед Украиной, которая не является членом альянса: "Мы не имеем этого обязательства по Украине, хотя мы очень обеспокоены происходящим в Украине".
Отвечая на вопросы журналистов Байден заявил, что вероятность нового наступления РФ на Украину высока.
Байден не уверен, что Путин окончательно решил, что собирается делать.
Также Джо Байден связал безрезультатность встреч США, НАТО и ОБСЕ с представителями РФ на прошлой неделе с непредсказуемостью решений российского лидера.
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