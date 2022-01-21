"Россия заплатит большую цену, если нападет на Украину" - Байден

08:51 21 Январь Киев, Украина





По словам американского лидера, в случае нападения, кроме санкций и давления стран Запада, Москву также ожидает сильный ответ от Украины. Глава США Джо Байден провел официальную пресс-конференцию, посвященную первому году пребывания в должности. Основными темами беседы с журналистами стали инфляция, пандемия COVID-19 и потенциальное вторжение России в Украину.По словам американского лидера, в случае нападения, кроме санкций и давления стран Запада, Москву также ожидает сильный ответ от Украины.

“Я уже отправил украинцам сложную оборонную технику на сумму более 600 миллионов долларов. Для россиян цена наступления на Украину, с точки зрения физических потерь, может быть большой”, - заявил Байден.

Байден также добавил, что США будут оказывать экономическое давление на Москву: «Будут тяжелые экономические последствия. К примеру, все, что касается долларового номинала. Если они вторгнутся, они заплатят большую цену. Их банки не смогут работать с долларами.



Кроме того, по словам Байдена, в случае наступления США и другие страны НАТО увеличат свое присутствие в Восточной Европе и странах Балтии.

"Мы собираемся увеличить присутствие войск в Польше, Румынии и других государствах, если Москва пойдет в наступление. У нас есть священная обязанность, закрепленная статьей пятой, защищать эти страны. Потому что они члены НАТО”, - заявил американский президент.

В то же время, Байден подчеркнул, что США не имеют аналогичных обязательств перед Украиной, которая не является членом альянса: "Мы не имеем этого обязательства по Украине, хотя мы очень обеспокоены происходящим в Украине".



Отвечая на вопросы журналистов Байден заявил, что вероятность нового наступления РФ на Украину высока.



Байден не уверен, что Отвечая на вопросы журналистов Байден заявил, что вероятность нового наступления РФ на Украину высока.Байден не уверен, что Путин окончательно решил, что собирается делать.

«Единственное, в чем я уверен, это решение абсолютно, исключительно и полностью является решением Путина. Никто другой не примет это решение. Никто другой не может повлиять на это решение. Только он принимает такое решение. И я предполагаю, что оно может зависеть от того, с какой ноги он встанет с постели, просыпаясь с утра”, - заявил глава США.

Также Джо Байден связал безрезультатность встреч США, НАТО и ОБСЕ с представителями РФ на прошлой неделе с непредсказуемостью решений российского лидера.