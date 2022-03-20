Россия заминировала пути от Босфора в Одессу и заявила, что это украинские мины

11:03 19 марта Киев, Украина

РФ создала реальную опасность на море, заминировав рекомендованные пути от Босфора в Одессу.





18 марта морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе "подрыва на Об этом сообщил руководитель проекта "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.18 марта морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море".

В предупреждении, что подписанное капитаном морского порта Сочи Вячеславом Румянцевым речь идет о следующем:

"...Уважаемые руководители!

По информации, объявленной ГС (гидрографическая служба - прим. BlackSeaNews) ЧФ в ПРИП №116, из-за штормовых условий оторван. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах.

Данную информацию прошу довести до всех судовладельцев и капитанов судов, осуществляющих свою деятельность и базирующихся в морском порту Сочи..."

РФ также распространила Coastal Warning в системе NAVAREA.



Это предупреждение имеет целью воспрепятствовать морскому трафику коммерческих судов в Черном море. Оно требует немедленного введения в Черное море Постоянной минно-тральной группы НАТО!



Заметим, что дрейфующие в штормовом мины подсчитать невозможно в принципе – это может сделать только тот, кто их устанавливал.

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