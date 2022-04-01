Россия заблокировала продление миссии ОБСЕ в Украине

08:05 01 апреля Киев, Украина

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогла продлить мандат своей специальной мониторинговой миссии в Украине из-за позиции России.

Об этом сообщил председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау.

«Я глубоко сожалею, что мы не смогли достичь соглашения о продлении мандата специальной мониторинговой миссии из-за позиции Российской Федерации», — говорится в заявлении Рау, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Збигнев Рау заявил, что с 2014 года, когда миссия ОБСЕ начала работу в Украине, она «играла решающую роль, предоставляя объективную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации на местах и неустанно работая над смягчением последствий конфликта для гражданского населения».



Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя случившееся, сказал, что Москва уведомит организацию об отзыве своих сотрудников. По его словам, российских специалистов «просто выдавливали» из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он также утверждает, что миссия не работала в Украине «в объективном режиме» и «отгородилась от Донбасса».

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер подверг критике то, что Россия заблокировала необходимое единогласное решение 57 государств ОБСЕ о продлении мандата миссии, наложив вето.

"Это безответственно и неприемлемо, но действительно не удивляет", - сказал американский дипломат.

Специальная мониторинговая миссия была создана в марте 2014 года по запросу украинского правительства в ОБСЕ и консенсусному решению всех 57 государств-участников.



С 1291 членом миссии (814 международных и 477 национальных сотрудников) СММ является самой большой миссией в ОБСЕ.