Россия вызывает Зеленского на переговоры в Беларусь

10:11 27 Февраль Киев, Украина

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом 27 февраля сообщает агентство Интерфакс.



"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - сказал Песков.



Однако украинская сторона не подтверждает заявление Кремля. Как сказал президент Украины Владимир Зеленский, он готов вести переговоры с Россией, но только в тех городах, откуда не летят ракеты в сторону Украины.



"Варшава, Стамбул, Баку - эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину", - заявил Зеленский.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что позиция президента Украины остается прежней - "только реальные переговоры, никаких ультиматумов". По его словам, российская делегация прибыла в Гомель, "зная, что это бессмысленно".