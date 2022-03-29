Россия вывела все корабли Черноморского флота из-за учений Sea Breeze-2021

17:52 02 июля Киев, Украина

Российская Федерация пытается противодействовать военным учениям "Sea Breeze - 2021" всеми возможными способами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав. Страна-агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море", - сказал представитель разведки Вадим Скибицкий.

Он объясняет действия России страхом потерять доминирование на севере Черного моря.



Скибицкий заявил, что попытка РФ продемонстрировать свою готовность применить силу в море несопоставима с потенциалом тех стран, которые принимают участие в учениях.



Также он добавил, что Россия боится той поддержки, которую международное сообщество демонстрирует Украине.



Представитель разведки отметил, что Россия с 2015 года проводит морские учения, отрабатывая различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море.