Россия вывела все корабли Черноморского флота из-за учений Sea Breeze-2021

Российская Федерация пытается противодействовать военным учениям "Sea Breeze - 2021" всеми возможными способами.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Он объясняет действия России страхом потерять доминирование на севере Черного моря.
Скибицкий заявил, что попытка РФ продемонстрировать свою готовность применить силу в море несопоставима с потенциалом тех стран, которые принимают участие в учениях.
Также он добавил, что Россия боится той поддержки, которую международное сообщество демонстрирует Украине.
Представитель разведки отметил, что Россия с 2015 года проводит морские учения, отрабатывая различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море.
Скибицкий заявил, что попытка РФ продемонстрировать свою готовность применить силу в море несопоставима с потенциалом тех стран, которые принимают участие в учениях.
Также он добавил, что Россия боится той поддержки, которую международное сообщество демонстрирует Украине.
Представитель разведки отметил, что Россия с 2015 года проводит морские учения, отрабатывая различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море.
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