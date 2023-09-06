Россия вывела новый корабль «Циклон» с крылатыми ракетами «Калибр» в Черное море

Россия вывела в Черное море новый корабль «Циклон», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр». Корабль был недавно принят в состав Черноморского флота рф.
Как заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, корабль «Циклон» еще не прошел даже испытаний, поэтому трудно представить, насколько он несет угрозу.
В настоящее время два надводных (включая «Циклон») и один подводный ракетоносители оккупантов с суммарным залпом в 20 «Калибров» готовы к запускам по территории Украины.
Кроме того, российские оккупанты проводят разведку, запуская ударные беспилотники. Гуменюк предположила, что это может означать, что враг проводит разведку боем, выявляя системы ПВО, готовясь к атакам.
Как заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, корабль «Циклон» еще не прошел даже испытаний, поэтому трудно представить, насколько он несет угрозу.
В настоящее время два надводных (включая «Циклон») и один подводный ракетоносители оккупантов с суммарным залпом в 20 «Калибров» готовы к запускам по территории Украины.
Кроме того, российские оккупанты проводят разведку, запуская ударные беспилотники. Гуменюк предположила, что это может означать, что враг проводит разведку боем, выявляя системы ПВО, готовясь к атакам.
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