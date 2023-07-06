Россия выпустила 36 ракет с шести ракетоносителей в эту ночь - Гуменюк

11:54 06 июля Киев, Украина

В эту ночь, 6 июля, россия задействовала не менее шести ракетоносителей, выпустив 36 ракет. Из них три были надводными, а еще три - подводными.

Об этом информировала руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны на юге, Наталья Гуменюк, в ходе телемарафона.

Она также отметила, что ракеты типа "Калибр", выпущенные с моря, способны преодолевать значительные расстояния и представляют опасность для всей Украины.
 
"На вечер сосредоточилось четыре ракетоносителя, и было ясно, что враг готовится к нападению. Ночью враг увеличил число ракетоносителей - в общей сложности было задействовано не менее шести ракетоносителей, включая три надводных и три подводных. Общее количество выпущенных ракет "Калибр" составило 36", - сообщила пресс-секретарь ОК "Юг".
 
Относительно ночной атаки оккупантов в Львове, Гуменюк отметила, что ракеты типа "Калибр" представляют опасность для жителей всех областей. Они могут причинить разрушительный ущерб как при непосредственном попадании, так и при сбивании ракеты над городом. В связи с этим пресс-секретарь подчеркнула, что воздушную тревогу нельзя игнорировать.

Она также добавила, что "Калибр", выпущенный с моря, способен преодолеть расстояние до 2500 километров, охватывая практически всю территорию Украины.
 
"Исходя из нашего опыта, разрушительные последствия могут возникнуть как от непосредственного попадания, так и в результате боевых действий при сбивании ракеты, когда обломки также представляют опасность. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что даже если вы имеете полное доверие к нашей противоракетной обороне, необходимо обязательно найти укрытие, независимо от вашместоположения в любой части Украины", - отметила Гуменюк.