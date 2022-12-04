Россия вынуждена расходовать свой стратегический запас оружия - ГУР

09:14 04 декабря Киев, Украина

Россия начала использовать стратегический запас отдельных видов вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР МО в своем Telegram-канале в субботу, 3 декабря.

Он также отметил, что часть российских ракет используются прямо с конвейера.

"Насколько их хватит - многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, россия из-за обхода экономических санкций еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства", - подчеркнул представитель ГУР.

Согласно информации украинской разведки, в течение двух месяцев россия вывозила артиллерийские боеприпасы 122 мм, 152 мм из беларуси.

Российские оккупанты проводят переговоры с другими странами по поставке боеприпасов, дефицитного ракетного вооружения в РСЗО Смерч и Ураган.

Россия также продолжает вести переговоры с Ираном по предоставлению запасов баллистических ракет. Скибицкий также добавил, что между этими странами есть проекты договоренностей соглашений, но в настоящее время поставки такого вооружения не зафиксированы.