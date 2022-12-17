Россия всерьёз опасается потерять Крым - разведка Британии

13:45 17 декабря Киев, Украина

Военное руководство рф обеспокоено уязвимостью оккупированного Крыма, поэтому перенесла место запуска иранских беспилотников в Краснодарский край. Об этом сообщает минобороны Великобритании 17 декабря.

"В последние дни активизировалась кампания россии по дальнобойным ударам по критически важной национальной инфраструктуре Украины. Волна ударов в основном состояла из крылатых ракет воздушного и морского запуска, но почти наверняка в них также участвовали предоставленные Ираном БПЛА, которые запускались из Краснодарского края россии. Ранее эти БПЛА запускались в основном с территории оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке Британии, изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством россии относительно уязвимости Крыма, а также с удобством пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в россию - Астрахани.

Напомним, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты в Крыму готовятся к высадке украинского десанта.

Как сообщалось, в Белом доме считают, что у Украины есть силы для возвращения Крыма.