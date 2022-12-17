Россия всерьёз опасается потерять Крым - разведка Британии

Военное руководство рф обеспокоено уязвимостью оккупированного Крыма, поэтому перенесла место запуска иранских беспилотников в Краснодарский край. Об этом сообщает минобороны Великобритании 17 декабря.
Как отметили в разведке Британии, изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством россии относительно уязвимости Крыма, а также с удобством пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в россию - Астрахани.
Напомним, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты в Крыму готовятся к высадке украинского десанта.
Как сообщалось, в Белом доме считают, что у Украины есть силы для возвращения Крыма.
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