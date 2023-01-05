Россия все больше делает ставку на "Шахеды" - ISW

10:55 05 января Киев, Украина

Российские силы все больше полагаются на беспилотники иранского производства в своей кампании против критической инфраструктуры Украины и, вероятно, значительно истощили свой текущий запас этих систем.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"россия, вероятно, будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном, чтобы получить большее количество систем высокоточного оружия для использования в Украине", - отметили аналитики.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с сентября россияне использовали около 660 дронов иранского производства "Shahed-131 и -136", отмечает ISW.



Представитель разведки Вадим Скибицкий сообщил, что контракт россии с Ираном предусматривает передачу 1750 беспилотников и что российские силы нуждаются в пополнении своих запасов после активного использования этих систем в предыдущие дни. Скибицкий также сообщил, что ГУР располагает данными разведки, свидетельствующими, что россия получит очередную партию беспилотников иранского производства, отметили аналитики.

"Войска рф, вероятно, стали зависеть от использования беспилотников иранского производства, поскольку они дешевой альтернативой более обычным высокоточным ракетам, запасы которых у российских военных, вероятно, значительно исчерпаны", — говорится в аналитическом отчете.

Как подсчитали в Институте изучения войны, россияне используют 1750 иранских беспилотников до мая 2023, если будут использовать их с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.