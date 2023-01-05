Россия все больше делает ставку на "Шахеды" - ISW

Российские силы все больше полагаются на беспилотники иранского производства в своей кампании против критической инфраструктуры Украины и, вероятно, значительно истощили свой текущий запас этих систем.
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, с сентября россияне использовали около 660 дронов иранского производства "Shahed-131 и -136", отмечает ISW.
Представитель разведки Вадим Скибицкий сообщил, что контракт россии с Ираном предусматривает передачу 1750 беспилотников и что российские силы нуждаются в пополнении своих запасов после активного использования этих систем в предыдущие дни. Скибицкий также сообщил, что ГУР располагает данными разведки, свидетельствующими, что россия получит очередную партию беспилотников иранского производства, отметили аналитики.
Как подсчитали в Институте изучения войны, россияне используют 1750 иранских беспилотников до мая 2023, если будут использовать их с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.
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