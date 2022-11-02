Россия возобновляет участие в "зерновом соглашении"

14:10 02 ноября Киев, Украина

Россия возобновляет свое участие в "зерновом соглашении", которое было остановлено 29 октября, после атаки на Черноморский флот в Севастополе.
 
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на минобороны российской федерации, а также подтверждает глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
 
При этом минобороны россии утверждает, что москва получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий. 
"российская федерация считает, что полученные гарантии пока достаточны, и возобновляет реализацию соглашения", — добавили в минобороны рф.
Кроме россиян эти гарантии никто не видел. 
 
Очевидно, что шантаж россии не увенчался успехом и пришлось экстренно ретироваться. Иначе можно было бы испортить отношения и с Турцией, у которой российский газ, туристы и все прочие рычаги давления на РФ.
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вчера встречался с президентом рф владимиром путиным по поводу "зернового коридора", а сегодня встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган также подтвердил возобновление работы зернового коридора.
"В процессе, в котором мы находимся, мы не позволим, чтобы у нас забрали даже один "камешок", не говоря уже о потере нашего коллеги", - сказал Эрдоган.
Он уточнил, что отгрузка зерна будет продолжаться, как и планировалось.
"министр обороны рф шойгу позвонил нашему министру национальной обороны Хулуси Акару, и сообщил, что отгрузка зерна будет продолжаться, как и планировалось, с 12 часов. Мы работаем не регионально, мы работаем глобально. Прежде всего, этот коридор в бедные страны в Африке" ", - сказал Эрдоган на собрании партийной группы Партии справедливости и развития (ПСР).