Россия возобновляет участие в "зерновом соглашении"

Россия возобновляет свое участие в "зерновом соглашении", которое было остановлено 29 октября, после атаки на Черноморский флот в Севастополе.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на минобороны российской федерации, а также подтверждает глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
При этом минобороны россии утверждает, что москва получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий.
Кроме россиян эти гарантии никто не видел.
Очевидно, что шантаж россии не увенчался успехом и пришлось экстренно ретироваться. Иначе можно было бы испортить отношения и с Турцией, у которой российский газ, туристы и все прочие рычаги давления на РФ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вчера встречался с президентом рф владимиром путиным по поводу "зернового коридора", а сегодня встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган также подтвердил возобновление работы зернового коридора.
Он уточнил, что отгрузка зерна будет продолжаться, как и планировалось.
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