Россия возобновляет участие в "зерновом соглашении"

14:10 02 ноября Киев, Украина

Россия возобновляет свое участие в "зерновом соглашении", которое было остановлено 29 октября, после атаки на Черноморский флот в Севастополе.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на минобороны российской федерации, а также подтверждает глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган

При этом минобороны россии утверждает, что москва получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий.

"российская федерация считает, что полученные гарантии пока достаточны, и возобновляет реализацию соглашения", — добавили в минобороны рф.

Кроме россиян эти гарантии никто не видел.

Очевидно, что шантаж россии не увенчался успехом и пришлось экстренно ретироваться. Иначе можно было бы испортить отношения и с Турцией, у которой российский газ, туристы и все прочие рычаги давления на РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вчера встречался с президентом рф владимиром путиным по поводу "зернового коридора", а сегодня встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган также подтвердил возобновление работы зернового коридора.

"В процессе, в котором мы находимся, мы не позволим, чтобы у нас забрали даже один "камешок", не говоря уже о потере нашего коллеги", - сказал Эрдоган.

Он уточнил, что отгрузка зерна будет продолжаться, как и планировалось.