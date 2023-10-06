Россия вербует сербских наемников для формирования бригады

Россия активно вербует сербских наемников и размещает их в общежитии в Подмосковье с целью формирования полноценной сербской бригады.
Об этом информирует русская служба BBC.
Согласно данным издания, сербских наемников призывают в 106-ю дивизию ВДВ. В этом процессе активную роль играют такие фигуры, как сербский командир Давор Савичич, участвующий в конфликте на востоке Украины с 2014 года, лидер "Ночных волков" Александр "Хирург" Залдостанов и Марко Милошевич, сын бывшего президента Югославии, проживающий в россии.
Согласно материалам русской службы BBC, на одном из совещаний с участием Давора Савичича было объявлено о планах сформировать полноценную сербскую бригаду в составе 106-й тульской дивизии ВДВ к осени 2023 года, привлекая до тысячи граждан Сербии.
Под этот проект в Подмосковье была продумана целая система: прилетающие в россию иностранцы размещались во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске, всеми их документами должен заниматься специальный нотариус, а оформление контрактов происходит уже в Королеве.
Следует отметить, что в Сербии наемничество является уголовным преступлением, и сербам, привлеченным к российской армии, могут грозить до 10 лет лишения свободы по возвращении на родину.
Об этом информирует русская служба BBC.
Согласно данным издания, сербских наемников призывают в 106-ю дивизию ВДВ. В этом процессе активную роль играют такие фигуры, как сербский командир Давор Савичич, участвующий в конфликте на востоке Украины с 2014 года, лидер "Ночных волков" Александр "Хирург" Залдостанов и Марко Милошевич, сын бывшего президента Югославии, проживающий в россии.
Согласно материалам русской службы BBC, на одном из совещаний с участием Давора Савичича было объявлено о планах сформировать полноценную сербскую бригаду в составе 106-й тульской дивизии ВДВ к осени 2023 года, привлекая до тысячи граждан Сербии.
Под этот проект в Подмосковье была продумана целая система: прилетающие в россию иностранцы размещались во временном общежитии рядом с лыжным стадионом в Красногорске, всеми их документами должен заниматься специальный нотариус, а оформление контрактов происходит уже в Королеве.
Следует отметить, что в Сербии наемничество является уголовным преступлением, и сербам, привлеченным к российской армии, могут грозить до 10 лет лишения свободы по возвращении на родину.
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