россия ведет в Украине фашистскую войну на уничтожение

08:56 20 мая Киев, Украина

Фашизм , который был повержен на полях Второй мировой войны, снова вернулся. На этот раз страна, ведущая фашистскую войну на уничтожение – это Россия.

Об этом в своей статье "Мы должны сказать это. Россия фашистское государство" для New York Times, пишет историк, профессор Йельского Университета Тимоти Снайдер.

"Люди совершают ошибку, когда ограничивают свой страх перед фашизмом четкими образами Адольфа Гитлера и Холокоста. Фашизм имел итальянское происхождение, он был популярен в Румынии, где православные христиане мечтали о чистках. Он имел поклонников по всей Европе и даже в Америке.Во всех своих вариациях он всегда олицетворял триумф воли над здравым смыслом. Именно поэтому ему невозможно дать удовлетворительное определение", - пишет Снайдер.

Люди ожесточенно спорят, что можно назвать фашизмом, а что нет. Но современная Россия, по мнению историка, отвечает большинству критериев, которые ученые обычно используют для идентификации фашизма:

🔺Культ одного лидера (Владимир Путин)

🔺Культ умерших за нечто великое (победа в ВОВ)

🔺Миф о былом величии империи и желание это величие вернуть

🔺Мощная машина пропаганды

🔺Визуальные символы как знак принадлежности (Z и V)

🔺Массовые мероприятия в поддержку вождя

🔺Язык ненависти по отношению к конкретной группе людей

«Это не первый случай, когда Украина стала объектом фашистской войны. Завоевание страны было главной целью войны Гитлера в 1941 году. Гитлер считал, что СССР, тогда господствовавший над Украиной, был еврейским государством. Он хотел заменить советское правление своим собственным и присвоить плодородные украинские земли. В СССР должен был начаться голод, а Германия в это время стала бы империей. В его представлениях это была легкая задача, потому что СССР, по его мнению, был искусственным образованием, а украинцы – колониальным народом», – пишет историк.

Историк отмечает, что сходство между войной Гитлера и войной Путина необычайно. Кремль тоже считает Украину «искусственной страной». И ее президент с еврейским происхождением якобы доказывает, что она не настоящая. В Кремле полагают, что если уничтожить небольшую группу элит, народные массы с удовольствием примут российское доминирование. Сегодня именно Россия блокирует поток украинского продовольствия

на мировой рынок, угрожая голодом глобальному югу.

Многие сейчас отказываются рассматривать Россию как фашистское государство, потому что сталинский СССР настаивал на своей антифашистской природе. Но историк отмечает, что советские утверждения мешали определению, что такое фашизм, и продолжают сбивают с толку сегодня. С помощью американских, британских и других союзников СССР победил нацистскую Германию в 1945 году. Но борьба против фашизма была непоследовательной.



До прихода Гитлера к власти в 1933 году СССР относился к фашистам как к еще одному виду капиталистических врагов. В конце концов коммунистические партии в Европе считали врагами любые другие партии. Такая политика помогла подъему Гитлера. Несмотря на то, что их было намного больше чем нацистов, немецкие коммунисты и социалисты отказывались сотрудничать друг с другом. После этого провала Сталин изменил свою политику и потребовал, чтобы европейские компартии образовали коалиции для блокирования фашистов. Но долго этот подход не продержался. В 1939 г. СССР стал фактическим союзником нацистской Германии. И два государства вторглись в Польшу вместе. Нацистские речи перепечатывались в советской прессе. Нацистские же офицеры хвалили эффективность советских массовых депортаций.



Но в России сегодня не говорят об этих фактах. Законы об исторической памяти даже определяют упоминания об этом как преступление. Вторая мировая война – это элемент путинского исторического мифа о российской невиновности и утраченном величии. Россия вроде бы должна пользоваться монополией на жертвенность и победу. Базовый факт, что Сталин развязал Вторую мировую войну, став союзником Гитлера, считается немыслимым. О нем запрещено упоминать.



Сталинская гибкость в отношении к фашизму – это ключ к пониманию России сегодня. Во времена Сталина сначала было безразличие к фашизму, потом его стали считать плохим, а потом – хорошим, пока Гитлер не предал Сталина. Тогда он снова стал плохим. Но никто никогда не давал определение, что такое фашизм. Это была «коробка», в которую можно было положить что угодно.



В ходе чисток коммунистов объявляли фашистами и подвергались показательным судам. Во время Холодной войны фашистами стали американцы и британцы. Все разговоры об «антифашизме» не помешали Сталину преследовать евреев во время его чисток. Его преемники тоже без проблем сравнивали Израиль с нацистской Германией. Другими словами, советский антифашизм был лишь политикой разделения на нас и них. Это не ответ на фашизм. В конце концов, как говорил нацистский мыслитель Карл Шмитт, фашистская политика начинается с

определения врага. И так как советский «антифашизм» конкретно это и делал, возник путь для возвращения фашизма в Россию.

В России 21 века «антифашизм» превратился в право российского лидера назначать национальных врагов. Настоящим российским фашистам, таким как Александр Дугин и Александр Проханов, предоставили доступ к СМИ. Сам же Путин опирается на работы межвоенного российского фашиста Ивана Ильина.

«Для российского автократа «фашист» или «нацист» - это просто тот, кто противостоит ему или его планам уничтожить Украину. Украинцы «нацисты» просто потому, что они не хотят соглашаться с утверждением, что они русские, и сопротивляются. Путешественник во времени с 1930-х годов без проблем идентифицировал бы режим Путина как фашистский», – объясняет историк.

Символ "Z", митинги, пропаганда, война как «акт очищающего насилия», а также массовые захоронения в украинских городах - все это делает правду очень очевидной.

«Война против Украины – это не только возвращение к традиционному фашистскому полю битвы, но и к традиционной фашистской риторике и деятельности. Остальные народы существуют только для того, чтобы их колонизировали. Россия невиновна из-за ее давней истории. Существование Украины – это международный сговор. Война – это ответ. Потому что Путин говорит о фашистах как о врагах, нам трудно понять, что он и сам может быть фашистом. Но в российской войне против Украины слово «нацисты» означает «враги-недолюди», которых россияне могут убивать», – замечает Снайдер.

Язык ненависти, нацеленный против украинцев, облегчает задачу их убивать, что доказывает Буча, Мариуполь и любая другая часть Украины, побывавшая под российской оккупацией. Массовые могилы – не какая-то случайность войны. Это ожидаемое последствие фашистской войны на уничтожение.

«Когда фашисты называют других людей «фашистами» – это фашизм, доведенный до своей экстремальной нелогичности как культ нездравого смысла. Это последняя точка, в которой язык ненависти искажает действительность, а пропаганда становится настойчивым утверждением. Это апогей воли над мыслью. Называть других фашистами, когда ты сам фашист, – это суть путинистской практики. Американский философ Джейсон Стэнли называет это «подрывной пропагандой». Я называю это «шизофренией». Украинцы же предлагают наиболее элегантную формулировку. Они называют это «рашизм ом»», – пишет Снайдер.

Сегодня мир понимает фашизм лучше, чем в 30-х годах. Все отлично знают, куда он ведет. Нужно узнать фашизм, потому что так будет понятно, с чем мы все имеем дело. Но узнать не значит остановить его. Фашизм – это не дискуссионная позиция, а культ воли, продуцирующий вымысел. Эта выдумка о мистичности человека, покоряющего мир с помощью насилия. И пропаганда будет поддерживать ее до конца. Одолеть фашизм, по мнению Снайдера, возможно только через демонстрацию слабости ее лидера. Фашистского лидера следует победить. Это означает, что все выступающие против фашизма должны сделать все необходимое, чтобы победить его. Только тогда весь миф распадется.



Как и в 1930-х годах, демократия отступает по всему миру. И фашисты развязывают войны против соседей. Если Россия победит в Украине, это будет не просто уничтожение демократии грубой силой, хотя это уже довольно плохо. Такой исход войны деморализует все остальные демократии. Даже до российского вторжения друзья России: Марин Ле Пен во Франции, Виктор Орбан в Венгрии, Такер Карлсон в США – были врагами демократии. Фашистские победы на поле битвы подтвердят, что сила определяет правду, что здравый смысл для неудачников, что демократии должны провалиться.