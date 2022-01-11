Россия в Женеве ушла от ответа об отводе войск от границ с Украиной

Однозначный ответ об отводе российских войск с украинских границ представители США дать не могут, поскольку они его и не услышали во время переговоров с Россией в Женеве, состоявшихся 10 января 2022 года.
Заместитель главы Госдепартамента США на вопрос, готова ли Россия отвести войска от украинских границ ответила: «Я не думаю, что мы знаем ответ».
Шерман отметила, что департамент интерпретирует понятие «деэскалация», как отвод российских войск от границ с Украиной либо же адекватная аргументация Москвы предлога проведения масштабных учений, их характер.
Российские представители подтвердили ранее сказанные слова о том, что они «не намерены врываться, а это только маневры и учения». Следовательно, глава американской делегации считает, что РФ могла бы отвести войска, вернув военных в казармы, чтобы доказать всему миру об отсутствии агрессивных планов.
Также Шерман подчеркнула, что по факту получить ответ на самый интересующий их вопрос возможно только при деэскалации России, но никак не во время эскалации. В целом, она назвала встречу не переговорами, а сложной дискуссией.
Напомним, что прежде чем начать официальные переговоры стороны, Россия и США, встретились на деловом ужине для предварительного обсуждения вопросов.
Заместитель главы Госдепартамента США на вопрос, готова ли Россия отвести войска от украинских границ ответила: «Я не думаю, что мы знаем ответ».
Шерман отметила, что департамент интерпретирует понятие «деэскалация», как отвод российских войск от границ с Украиной либо же адекватная аргументация Москвы предлога проведения масштабных учений, их характер.
Российские представители подтвердили ранее сказанные слова о том, что они «не намерены врываться, а это только маневры и учения». Следовательно, глава американской делегации считает, что РФ могла бы отвести войска, вернув военных в казармы, чтобы доказать всему миру об отсутствии агрессивных планов.
Также Шерман подчеркнула, что по факту получить ответ на самый интересующий их вопрос возможно только при деэскалации России, но никак не во время эскалации. В целом, она назвала встречу не переговорами, а сложной дискуссией.
Напомним, что прежде чем начать официальные переговоры стороны, Россия и США, встретились на деловом ужине для предварительного обсуждения вопросов.
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