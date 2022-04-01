Россия в скором времени попытается захватить треть территории Украины - премьер Польши

07:55 01 апреля Киев, Украина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российские оккупанты будут пытаться захватить треть территории Украины.

"Я вижу, что российские войска перегруппировываются, перестраиваются. Я думаю, что довольно скоро они попытаются окружить украинские войска – в частности, на Донбассе . А затем, захватив треть территории Украины, они захотят вести переговоры с этой очень сильной позиции", – сказал Моравецкий.

Он отметил, что у украинцев, сражающихся с Россией, "львиные сердца", но стране нужно больше военной помощи. Также Моравецкий призвал союзников Украины продолжать введение санкций против России.

"Россия боится долгосрочных санкций. Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы они перестали покупать российские нефть и газ", – подчеркнул премьер Польши.

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