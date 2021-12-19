Россия в оккупированном Донбассе разворачивает поле для фальсификаций на выборах в Госдуму

Создание на оккупированных территориях Донбасса представительств партии "Справедливая Россия - За правду" открывает поле для фальсификаций на российских выборах.
Об этом сообщает представитель МИД Олег Николенко.
Николенко отметил, что задекларированная цель представительского центра "Справедливой России" способствовать реализации избирательных прав "граждан России" - жителей временно оккупированных территорий грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах.
Дипломат напомнил, что в последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму.
Дипломат напомнил, что в последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму.
Как сообщается на сайте российской партии "Справедливая Россия - За правду", председатель фракции "Справедливой России" в Государственной думе Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина "полномочным представителем партии на оккупированном Донбассе" и поручил ему создать в Донецке "представительский центр", который будет принимать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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