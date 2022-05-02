«Россия уже прокладывает путь к захвату Молдовы» – The Times

Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что рф разработала четкие планы вторжения в Молдову, в армии которой всего 3250 солдат.
В материале The Times говорится о том, что украинская разведка заметила некоторую активность на аэродроме столицы непризнанного Приднестровья Тирасполя. Разведка предполагает, что российские военные готовятся высадить воздушный десант на самолетах «Ил-76» и вертолетах в Приднестровье, прибывших с аэродрома в Крыму.
Автор публикации отмечает, что эти утверждения различаются с анализом западных разведывательных агентств, которые говорят, что у РФ нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной украинцев на территории Одесской области.
Отмечается, что для поставки оружия и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный «коридор» из захваченного Херсона через Николаевскую и Одесскую области, где им дадут отпор украинские защитники.
По данным украинской разведки, военную операцию могут попытаться совершить накануне Дня Победы 9 мая. В этот день путин может объявить о том, что россия признает независимость Приднестровья. Также сообщается, что спецслужбы рф могут планировать беспорядки и протесты в Кишинёве одновременно с высадкой десанта в Тирасполе.
Автор публикации отмечает, что эти утверждения различаются с анализом западных разведывательных агентств, которые говорят, что у РФ нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной украинцев на территории Одесской области.
Отмечается, что для поставки оружия и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный «коридор» из захваченного Херсона через Николаевскую и Одесскую области, где им дадут отпор украинские защитники.
По данным украинской разведки, военную операцию могут попытаться совершить накануне Дня Победы 9 мая. В этот день путин может объявить о том, что россия признает независимость Приднестровья. Также сообщается, что спецслужбы рф могут планировать беспорядки и протесты в Кишинёве одновременно с высадкой десанта в Тирасполе.
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