«Россия уже прокладывает путь к захвату Молдовы» – The Times

09:20 02 мая Киев, Украина

Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что рф разработала четкие планы вторжения в Молдову, в армии которой всего 3250 солдат.

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для Украины. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины. Если россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение «донбасского сценария». Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу россии", — сообщает источник.