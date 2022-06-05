Россия уже потеряла в войне более 31 тысячи солдат - Генштаб ВСУ

10:17 05 июня Киев, Украина

В период с 24 февраля по 4 июня общие потери личного состава войск страны-агрессора россии на территории Украины ориентировочно составили 31 150 человек (+100 за сутки). Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 5 июня.

Кроме того, были уничтожены:

  • 1381 (+5) танков
  • 3392 (+13) боевых бронированных машин
  • 686 (+6) артиллерийских систем
  • 207 (+0) реактивных систем залпового огня
  • 95 (+0) средств ПВО
  • 210 (+0) самолетов
  • 175 (+0) вертолетов
  • 548 (+8) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 122 (+0) крылатая ракета
  • 13 (+0) кораблей / катеров
  • 2360 (+23) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 53 (+1) единица специальной техники

Отмечается, что за минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Бахмутском направлении. При этом данные еще уточняются.

Накануне стало известно, что Украина и россия провели обмен телами погибших военных по схеме "160 на 160". Поцедура прошла на линии фронта в Запорожской области.

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