Россия уже потеряла в войне более 31 тысячи солдат - Генштаб ВСУ

В период с 24 февраля по 4 июня общие потери личного состава войск страны-агрессора россии на территории Украины ориентировочно составили 31 150 человек (+100 за сутки). Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 5 июня.
Кроме того, были уничтожены:
- 1381 (+5) танков
- 3392 (+13) боевых бронированных машин
- 686 (+6) артиллерийских систем
- 207 (+0) реактивных систем залпового огня
- 95 (+0) средств ПВО
- 210 (+0) самолетов
- 175 (+0) вертолетов
- 548 (+8) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 122 (+0) крылатая ракета
- 13 (+0) кораблей / катеров
- 2360 (+23) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 53 (+1) единица специальной техники
Отмечается, что за минувшие сутки противник понес наибольшие потери на Бахмутском направлении. При этом данные еще уточняются.
Накануне стало известно, что Украина и россия провели обмен телами погибших военных по схеме "160 на 160". Поцедура прошла на линии фронта в Запорожской области.
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