Россия увеличивает присутствие военной силы в Мелитополе - мэр

11:20 13 ноября Киев, Украина

Российские оккупанты продолжают завозить в Мелитополь мобилизованных. Об этом сообщил глава города Иван Федоров в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 ноября.

"С каждым днем в Мелитополе и районе увеличивается число военной техники и живой силы рашистов", - заявил чиновник.

Он отметил, что Генштаб также подтверждает завоз в город 12 ноября очередной группы мобилизованных.

Оккупанты после прибытия в город скупают еду, гражданскую одежду и больше всего алкоголь, рассказал мэр.

"Солдаты враждебной (страны - ред.) понимают, что каждый день на Запорожской земле может стать для них последним", - подытожил Федоров.

Кроме того, Федоров ранее сообщил, что захватчики обязали жителей временно оккупированного Мелитополя подавать заявления на получение специального разрешения для прохождения блокпоста в Васильевке Запорожской области в сторону Запорожья.