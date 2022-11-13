Россия увеличивает присутствие военной силы в Мелитополе - мэр

Российские оккупанты продолжают завозить в Мелитополь мобилизованных. Об этом сообщил глава города Иван Федоров в своем Telegram-канале в воскресенье, 13 ноября.
Он отметил, что Генштаб также подтверждает завоз в город 12 ноября очередной группы мобилизованных.
Оккупанты после прибытия в город скупают еду, гражданскую одежду и больше всего алкоголь, рассказал мэр.
Кроме того, Федоров ранее сообщил, что захватчики обязали жителей временно оккупированного Мелитополя подавать заявления на получение специального разрешения для прохождения блокпоста в Васильевке Запорожской области в сторону Запорожья.
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