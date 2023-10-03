Россия увеличит армию на 130 тысяч человек до конца года - ЦНС

Россия планирует увеличить свою армию еще на 130 тысяч военнослужащих до конца текущего года, коснется это и временно оккупированные территории Украины.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), организация, созданная Силами спецопераций Вооруженных сил Украины.
Согласно информации, предоставленной Центром национального сопротивления, россия планирует провести мобилизацию 130 тысяч человек с 1 октября по 31 декабря текущего года. Это, вероятно, связано с осенним призывом в российскую армию, и план включает в себя набор 130 тысяч новобранцев.
Также отмечается, что эти мобилизационные мероприятия будут распространяться и на временно оккупированные территории Украины, включая Луганскую и Донецкую области, а также Автономную Республику Крым.
По данным Центра национального сопротивления, мобилизационный план на временно оккупированных территориях Украины непосредственно координируется вице-премьером рф дмитрием медведевым, который посетил захваченную часть Донецкой области в сентябре.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), организация, созданная Силами спецопераций Вооруженных сил Украины.
Согласно информации, предоставленной Центром национального сопротивления, россия планирует провести мобилизацию 130 тысяч человек с 1 октября по 31 декабря текущего года. Это, вероятно, связано с осенним призывом в российскую армию, и план включает в себя набор 130 тысяч новобранцев.
Также отмечается, что эти мобилизационные мероприятия будут распространяться и на временно оккупированные территории Украины, включая Луганскую и Донецкую области, а также Автономную Республику Крым.
По данным Центра национального сопротивления, мобилизационный план на временно оккупированных территориях Украины непосредственно координируется вице-премьером рф дмитрием медведевым, который посетил захваченную часть Донецкой области в сентябре.
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