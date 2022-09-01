Россия увеличила свой флот в Черном море до 15 кораблей

Корабельная группировка российского флота после шторма в Черном море увеличена до 15 единиц. Об этом сообщило оперативное командование Юг в сводке, обнародованной в ночь на 21 августа.
По данным защитников, вражеские судна маневрируют в ракетно-безопасных районах моря. При этом три корабля готовы к запускам ракет по Украине.
Защитники юга призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку актуальность угроз ракетных ударов и артиллерийских обстрелов - неизменна.
Как сообщалось, временно исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом рф Виктор Соколов заявил, что в этом году российский флот пополнится новым вооружением, в том числе 12 кораблями и судами снабжения.
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