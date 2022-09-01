Россия увеличила свой флот в Черном море до 15 кораблей

11:44 21 августа Киев, Украина

Корабельная группировка российского флота после шторма в Черном море увеличена до 15 единиц. Об этом сообщило оперативное командование Юг в сводке, обнародованной в ночь на 21 августа.

По данным защитников, вражеские судна маневрируют в ракетно-безопасных районах моря. При этом три корабля готовы к запускам ракет по Украине.

"В готовности два надводных и один подводный ракетоносители с суммарным залпом 20 ракет типа Калибр и два бдк (большие десантные корабли)", - уточнили бойцы.

Защитники юга призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку актуальность угроз ракетных ударов и артиллерийских обстрелов - неизменна.

Как сообщалось, временно исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом рф Виктор Соколов заявил, что в этом году российский флот пополнится новым вооружением, в том числе 12 кораблями и судами снабжения.