Россия увеличила производство ракет до предвоенного уровня - NYT

14:58 13 сентября Киев, Украина





По словам американских, европейских и украинских чиновников, россии удалось справиться с санкционным давлением и нарушением экспортного контроля, наложенных Западом. Это привело к расширению ее ракетного производства, вернувшемуся к уровню до начала полномасштабной войны. Россия , несмотря на санкции и экспортный контроль со стороны Запада, смогла значительно увеличить производство ракет и вооружений, достигнув уровня, сравнимого с предвоенным периодом, утверждает The New York Times, ссылаясь на информацию, предоставленную неименованными источниками.По словам американских, европейских и украинских чиновников, россии удалось справиться с санкционным давлением и нарушением экспортного контроля, наложенных Западом. Это привело к расширению ее ракетного производства, вернувшемуся к уровню до начала полномасштабной войны.

"Согласно оценкам американских официальных лиц, из-за санкций россия была вынуждена существенно снизить темпы производства ракет и другого вооружения в начале войны в феврале 2022 года, продлев сроки на не менее шести месяцев. Однако к концу 2022 года военно-промышленное производство в москве начало восстанавливаться. Такие выводы сделали американские чиновники, высказавшиеся анонимно для сохранения конфиденциальности", - отметил один из анонимных источников.

В свете этой ситуации Соединенные Штаты ставят на усиление украинской противовоздушной обороны. Отмечается также, что россия получает недостающие компоненты через контрабандные каналы, используя третьи страны, такие как Армения и Турция.



Американские чиновники выразили опасения относительно увеличения производства ракет в россии, беспокоясь о возможных новых атаках на энергосистему Украины в ближайшие месяцы.



В статье подчеркивается, что закрыть все пути обхода санкций сложно из-за природы используемых товаров.

"Одной из сложностей для американского правительства является тот факт, что россии требуются не высокотехнологичные микросхемы, которые можно было бы отследить более легко, а коммерциализированные микросхемы, которые могут применяться в разнообразных устройствах, а не только в управляемых ракетах", - сообщается в статье.

Также представители Запада указывают, что россия увеличила производство боеприпасов вдвое (до 2 миллионов в год), что превосходит объемы, доступные для производства в Соединенных Штатах и Европе. Однако такие объемы все равно остаются недостаточными, учитывая, что за год россия израсходовала 10 миллионов боеприпасов. Увеличение военного производства в россии также сопровождалось значительными экономическими издержками, особенно в условиях резкого роста процентных ставок в стране.