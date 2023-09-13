Россия увеличила производство ракет до предвоенного уровня - NYT

Россия, несмотря на санкции и экспортный контроль со стороны Запада, смогла значительно увеличить производство ракет и вооружений, достигнув уровня, сравнимого с предвоенным периодом, утверждает The New York Times, ссылаясь на информацию, предоставленную неименованными источниками.
По словам американских, европейских и украинских чиновников, россии удалось справиться с санкционным давлением и нарушением экспортного контроля, наложенных Западом. Это привело к расширению ее ракетного производства, вернувшемуся к уровню до начала полномасштабной войны.
По словам американских, европейских и украинских чиновников, россии удалось справиться с санкционным давлением и нарушением экспортного контроля, наложенных Западом. Это привело к расширению ее ракетного производства, вернувшемуся к уровню до начала полномасштабной войны.
В свете этой ситуации Соединенные Штаты ставят на усиление украинской противовоздушной обороны. Отмечается также, что россия получает недостающие компоненты через контрабандные каналы, используя третьи страны, такие как Армения и Турция.
Американские чиновники выразили опасения относительно увеличения производства ракет в россии, беспокоясь о возможных новых атаках на энергосистему Украины в ближайшие месяцы.
В статье подчеркивается, что закрыть все пути обхода санкций сложно из-за природы используемых товаров.
Американские чиновники выразили опасения относительно увеличения производства ракет в россии, беспокоясь о возможных новых атаках на энергосистему Украины в ближайшие месяцы.
В статье подчеркивается, что закрыть все пути обхода санкций сложно из-за природы используемых товаров.
Также представители Запада указывают, что россия увеличила производство боеприпасов вдвое (до 2 миллионов в год), что превосходит объемы, доступные для производства в Соединенных Штатах и Европе. Однако такие объемы все равно остаются недостаточными, учитывая, что за год россия израсходовала 10 миллионов боеприпасов. Увеличение военного производства в россии также сопровождалось значительными экономическими издержками, особенно в условиях резкого роста процентных ставок в стране.
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