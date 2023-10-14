Россия установила новую дату захвата Донецкой области - глава Авдеевской ГВА

Начиная с 2014 года путинский режим пытается захватить всю территорию Донецкой области, но это желание упирается в жесткий отпор украинского войска. О новых планах Кремля по захвату Донбасса рассказал в эфире Украинского радио начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области. Они понимают: если взять высоту Авдеевки, то дальше уже им будет проще дойти до Покровска, и так далее. Поэтому Авдеевка для них крайне важна", - сказал Барабаш.

Как утверждают российские источники, войска рф продолжали атаковать районы к северу и югу от Авдеевки, а геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 октября, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки) и к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Таким образом Кремль пытается показать свои наступательные операции вокруг Авдеевки и другие локальные действия как перехват российскими войсками оперативной инициативы в Украине.

Но в российских СМИ также опубликованы противоречивые сообщения о российском контроле над Авдеевским коксохимическим заводом. Заметим, что и ISW не нашел никаких доказательств того, что российские силы контролируют завод на момент публикации.

А украинские военные сообщили, что силы ВСУ продолжают отражать российские атаки вокруг Авдеевки.

Российский военный блогер отметил, что украинские силы используют минные поля, чтобы замедлить продвижение россиян на авдеевском направлении.

Российский доброволец заявил, что изношенные стволы снижают точность российской артиллерии вблизи Авдеевки. Жалобы на российскую артиллерию ISW и ранее наблюдал из российских источников.

Российский волонтер оценил, что российские силы могут "сжать [украинский] периметр", захватив менее укрепленную украинскую территорию вблизи Авдеевки, но выразил беспокойство, что российские генералы неправильно истолкуют эти ограниченные продвижения и попытаются ускорить наступательные усилия на Авдеевку. Волонтер отметил, что такое неправильное толкование может привести к тому, что российские войска будут "бить по бетонным" укреплениям, пока силы не закончатся.

Также, военные аналитики считают, что российское военное командование ограничивает обсуждение российских наступательных операций вокруг Авдеевки в информационном пространстве. Вероятно, они пытаются адаптироваться к предыдущим информационным шокам и контролировать любые нарративы, которые возникают в российском информационном пространстве вокруг операций.