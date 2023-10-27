Россия усиливает военные производственные объекты - проект "Схемы"

10:02 27 октября Киев, Украина

Российские оккупанты усиленно развивают военные производственные объекты по всей территории россии, таковым выводам пришли журналисты из проекта "Схемы".



Они провели анализ спутниковых снимков, на которых видны изменения в предприятиях, специализирующихся на производстве и ремонте военной авиации, а также производстве беспилотных аппаратов и ракет. Несколько примеров подтверждают эту тенденцию.



Казанский авиационный завод, входящий в структуру госкорпорации "Ростех", занимается строительством и ремонтом стратегических бомбардировщиков, включая Ту-22М3 и Ту-160, которые использовались оккупантами для ракетных атак на Украину. В 2018 году началось строительство нового крупного ангара, а активное строительство продолжилось в 2022 году.

Иркутский авиационный завод специализируется на ремонте и производстве истребителей Су-30 всех модификаций. С 2019 по 2021 год на территории завода был построен ангар с выходом на авиаполосу, и в текущем году завершается строительство еще одного подобного объекта.

Уральский завод гражданской авиации, несмотря на свое название, выполняет ремонт двигателей и редукторов, которые также могут использоваться в военных вертолетах, таких как Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-52. С конца 2021 года на территории завода началось строительство большого цеха, который был завершен в текущем году. Его размеры - 145 метров в длину и 75 метров в ширину, и, по мнению экспертов в области авиации, здесь, вероятно, производят двигатели или компоненты для самолетов и вертолетов.

Дубнянский машиностроительный завод и компания "Кронштадт" также внесли свой вклад в развитие военной инфраструктуры. Дубнянский завод в Московской области, включая машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", специализируется на производстве ракет, включая модели Х-22, Х-55 и Х-101. В 2023 году здесь было завершено строительство большого нового здания. Однако, важно отметить, что также на этой территории началось строительство нового частного предприятия, принадлежащего компании "Кронштадт", связанной с холдингом "АФК-Система", владельцем которого является российский олигарх Евтушенков. Этот завод специализируется на производстве российских боевых беспилотных летательных аппаратов под марками "Орион", "Гелиос" и другими, предоставляя широкий спектр БПЛА от разведывательных до ударных.