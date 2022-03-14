Для дезинформации мирового сообщества Российские пропагандисты осуществили очередную информационную провокацию против Украины.
Страна-агрессор распространяет дезинформацию о якобы убийстве украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) пяти российских наемников в районе Голубовского.
Об этом в Фейсбуке сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
/>Россия усиливает информационные атаки против Украины, говорится в сообщении.
Для дезинформации мирового сообщества пропагандисты страны-оккупанта осуществили очередную информационную провокацию. В российских СМИ активно распространяется информация о гибели 11 июня пяти российских наемников. Как утверждают оккупанты, боевики якобы убиты в результате нападения украинской ДРГ в районе населенного пункта Голубовское.
По информации военной разведки Украины, чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи об обстоятельствах и точном месте происшествия без объяснений, почему опытные российские военнослужащие не смогли избежать якобы внезапного нападения.
В то же время, по имеющимся данным, инцидент произошел из-за злоупотребления наемниками алкоголем и неуставных взаимоотношений между ними. В частности, один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения застрелил спящих сослуживцев и, осознав содеянное, застрелился сам, отмечают разведчики.
/>Россия усиливает информационные атаки против Украины, говорится в сообщении.
Для дезинформации мирового сообщества пропагандисты страны-оккупанта осуществили очередную информационную провокацию. В российских СМИ активно распространяется информация о гибели 11 июня пяти российских наемников. Как утверждают оккупанты, боевики якобы убиты в результате нападения украинской ДРГ в районе населенного пункта Голубовское.
По информации военной разведки Украины, чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи об обстоятельствах и точном месте происшествия без объяснений, почему опытные российские военнослужащие не смогли избежать якобы внезапного нападения.
В то же время, по имеющимся данным, инцидент произошел из-за злоупотребления наемниками алкоголем и неуставных взаимоотношений между ними. В частности, один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения застрелил спящих сослуживцев и, осознав содеянное, застрелился сам, отмечают разведчики.
Также в ГУР Минобороны предлагают прослушать аудиозаписи перехвата на сайте.
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