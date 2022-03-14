20:58 14 июня Киев, Украина

Для дезинформации мирового сообщества Российские пропагандисты осуществили очередную информационную провокацию против Украины.





Страна-агрессор распространяет дезинформацию о якобы убийстве украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) пяти российских наемников в районе Голубовского.

Об этом в Фейсбуке сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



/>Россия усиливает информационные атаки против Украины, говорится в сообщении.



Для дезинформации мирового сообщества пропагандисты страны-оккупанта осуществили очередную информационную провокацию. В российских СМИ активно распространяется информация о гибели 11 июня пяти российских наемников. Как утверждают оккупанты, боевики якобы убиты в результате нападения украинской ДРГ в районе населенного пункта Голубовское.



По информации военной разведки Украины, чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи об обстоятельствах и точном месте происшествия без объяснений, почему опытные российские военнослужащие не смогли избежать якобы внезапного нападения.



В то же время, по имеющимся данным, инцидент произошел из-за злоупотребления наемниками алкоголем и неуставных взаимоотношений между ними. В частности, один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения застрелил спящих сослуживцев и, осознав содеянное, застрелился сам, отмечают разведчики.

"Российские идеологи осуществляют провокацию накануне встречи президентов США и РФ. Ее цель - дезинформация мирового сообщества, дискредитация ВС Украины и усиление антиукраинских настроений среди жителей временно оккупированной территории Украины", — заявляют в ГУР.