Россия упорно пытается лишить Украину фронтовой связи Starlink - Маск

Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте в субботу, 15 октября.
По его словам, спутниковая связь Starlink в Украине обходится компании в 20 млн долларов за один месяц.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет способ продолжить работу терминалов Starlink после отказа SpaceX от финансирования.
Представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Пентагон "связывался со SpaceX" по поводу ситуации с системой Starlink в Украине, но отказался оглашать другие подробности.
Кроме того, она заявила, что в Пентагоне не исключили возможность сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и интернета.
Тем временем, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink работают и будут работать в дальнейшем.
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