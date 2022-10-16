Россия упорно пытается лишить Украину фронтовой связи Starlink - Маск

11:27 15 октября Киев, Украина

Россия может "убить" единственную работающую на украинском фронте систему связи Starlink. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте в субботу, 15 октября.

"Большая разница между связью мира и связью фронта. Starlink - единственная система связи, все еще работающая на фронте - все остальные мертвы. Россия активно пытается "убить" Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Но даже в этом случае Starlink все еще может умереть", - объяснил он.

По его словам, спутниковая связь Starlink в Украине обходится компании в 20 млн долларов за один месяц.

"Помимо терминалов нам приходится создавать, запускать, обслуживать и пополнять спутники и наземные станции, а также платить операторам связи за доступ в Интернет через шлюзы. Нам также приходилось защищаться от кибератак и глушения, которые становятся все сложнее", - добавил американский бизнесмен.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет способ продолжить работу терминалов Starlink после отказа SpaceX от финансирования.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Пентагон "связывался со SpaceX" по поводу ситуации с системой Starlink в Украине, но отказался оглашать другие подробности.

Кроме того, она заявила, что в Пентагоне не исключили возможность сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и интернета.

Тем временем, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink работают и будут работать в дальнейшем.