Россия уничтожила якобы крупную партию оружия на территории ЗАлКа - СМИ

12:00 28 апреля Киев, Украина

Журналист Денис Казанский сообщает, что вчера российское командование заявило, что якобы уничтожило “Калибрами” крупную партию западного оружия, которая находилась на территории Запорожского алюминиевого завода.

Как обычно, это оказалось очередным враньем. На видео с места обстрела хорошо видны реальные последствия попадания российской ракеты — разрушены старые помещения неработающих цехов с какими-то ржавыми станками. Погиб один сотрудник предприятия — электрик. Очередная “победа сверхдержавы”. Наверное, гордятся собой.



Вот так и воюют военные преступники. Удары наносятся по жилым домам, СТО, неработающим заводам. Безжалостно каждый день убивают гражданское население, а пропаганда орет про уничтожение командных пунктов, тысяч танков и самолетов.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа “СУАЛ”. В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК “РусАл”, созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО “РусАл”, “СУАЛа” и швейцарского трейдера Glencore.



В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.



По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2018 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций ПАО “ЗАлК”, у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК “РусАл”, РФ) — 29,5363% акций.