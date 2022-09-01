Россия уменьшила корабельную группировку в Черном море

08:22 24 августа Киев, Украина

Корабельная группировка вражеского флота уменьшена.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".



По сообщению, корабельная группировка вражеского флота уменьшена до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц.



Среди них – 4 ракетоносителя, один из которых подводный, оснащенный 28 ракетами типа "Калибр", в готовности к нанесению ракетного удара по всей территории Украины.