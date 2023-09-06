Россия укрепляет военное присутствие на юге Украины - британская разведка

"Россия, вероятно, стремится освободить более опытные подразделения для борьбы на ключевых направлениях. Существует реалистичная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных сил из Херсона на Ореховское направление, где происходили серьезные стычки", - говорится в сообщении.