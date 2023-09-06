Россия укрепляет военное присутствие на юге Украины - британская разведка

10:29 21 августа Киев, Украина

Россия создает еще одно новое военное формирование на юге Украины — 18-ю общевойсковую армию, сообщает Минобороны Великобритании.

В британской разведке отметили, что формирование, вероятно, будет объединением и усилением других действующих в Херсонской области подразделений, включая 22-й армейский корпус, который составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.

18-я армия, вероятно, будет состоять в основном из мобилизованного персонала и будет сосредотачиваться на оборонных операциях на юге Украины.
"Россия, вероятно, стремится освободить более опытные подразделения для борьбы на ключевых направлениях. Существует реалистичная возможность того, что это привело к недавней передислокации воздушно-десантных сил из Херсона на Ореховское направление, где происходили серьезные стычки", - говорится в сообщении.
 
 