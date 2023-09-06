Россия укрепляет военное присутствие на юге Украины - британская разведка

Россия создает еще одно новое военное формирование на юге Украины — 18-ю общевойсковую армию, сообщает Минобороны Великобритании.
В британской разведке отметили, что формирование, вероятно, будет объединением и усилением других действующих в Херсонской области подразделений, включая 22-й армейский корпус, который составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.
18-я армия, вероятно, будет состоять в основном из мобилизованного персонала и будет сосредотачиваться на оборонных операциях на юге Украины.
В британской разведке отметили, что формирование, вероятно, будет объединением и усилением других действующих в Херсонской области подразделений, включая 22-й армейский корпус, который составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.
18-я армия, вероятно, будет состоять в основном из мобилизованного персонала и будет сосредотачиваться на оборонных операциях на юге Украины.
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