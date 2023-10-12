Россия украла два судна под либерийским флагом в Мариуполе - Андрющенко

Украинское Сопротивление получило документы, подтверждающие, что российские силовики украли два судна под либерийским флагом, которые находились в порту Мариуполя.
Об этом сообщил Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, в своем канале в Telegram.
Суда "BLUE STAR I" и "SMARTA", зарегистрированные в Либерии, стояли в Мариупольском морском порту. Документально подтверждено, что они находились в порту еще до блокады города. Теперь же российские власти не только не возвращают их владельцам, но и переименовали их на имена донецких боевиков, "Сергей Агранович" и "Александр Захарченко". Суда также были официально переданы из российской государственной собственности в собственность Федерального агентства по управлению имуществом "Роскапстрой".
Андрющенко подчеркнул, что россия официально украла два судна, которые являются собственностью Либерии, и это может быть ответом на поддержку Украины со стороны Либерии, которая осудила российское вторжение.
Об этом сообщил Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, в своем канале в Telegram.
Суда "BLUE STAR I" и "SMARTA", зарегистрированные в Либерии, стояли в Мариупольском морском порту. Документально подтверждено, что они находились в порту еще до блокады города. Теперь же российские власти не только не возвращают их владельцам, но и переименовали их на имена донецких боевиков, "Сергей Агранович" и "Александр Захарченко". Суда также были официально переданы из российской государственной собственности в собственность Федерального агентства по управлению имуществом "Роскапстрой".
Андрющенко подчеркнул, что россия официально украла два судна, которые являются собственностью Либерии, и это может быть ответом на поддержку Украины со стороны Либерии, которая осудила российское вторжение.
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