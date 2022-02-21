Россия, Украина и ОБСЕ проведут переговоры - медиа

14:23 21 Февраль Киев, Украина

Президенты Франции Эмманюэль Макрон и России Владимир Путин договорились о трехсторонних переговорах 21 февраля между Россией, Украиной и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом сообщает ряд изданий и информационных агентств.



Макрон и Путин обсудили последнюю эскалацию в Донбассе, которая началась 17 февраля. Стороны не сошлись относительно того, кто ответственен за обострение ситуации: Путин обвиняет в активизации боевых действий Украину, Макрон – поддерживаемых Москвой боевиков, пишет France24.



Во время звонка, который официальный Париж назвал "последней возможной и необходимой попыткой избежать серьезного конфликта в Украине", Путин повторил, что российские войска покинут Беларусь после того, как завершат учения. Макрон ответил, что это заявление "нужно будет проверить", добавив, что эти слова противоречат заявлениям белорусских властей о том, что российские военные могут продолжить "проверку сил реагирования" и после завершения маневров.



После телефонного разговора с Путиным у Макрона запланированы консультации с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, а также, возможно, с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой правительства Италии Марио Драги, сообщил Париж. Кроме того, в понедельник запланирован телефонный разговор между главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и России Сергеем Лавровым.



Польша, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, сообщила, что, учитывая ситуацию в Украине и по запросу официального Киева, в понедельник проведет чрезвычайную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



Тем временем премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в телевизионном интервью: "Не преувеличением будет сказать, что Европа - в шаге от войны, чего еще недавно нельзя было представить".



При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что решение Кремля продолжить совместные с Беларусью военные учения, которые должны были завершиться в воскресенье, лишь подтверждает тот факт, что Россия готовится к вторжению.