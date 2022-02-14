Россия угрожает Турции из-за поддержки "Крымской платформы"

20:56 24 Май Киев, Украина

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров выступил с угрозами в адрес Турции, заявив, что поддержка Эрдоганом "Крымской платформы" равносильна "посягательству на территориальную целостность РФ".

Лавров отметил, что у Путина и Эрдогана расходятся взгляды по многим международным вопросам, но при этом Турция остается для России взаимовыгодным партнером в разных сферах. В частности, российский министр помянул, что Анкара закупает российские системы ЗРК С-400 "Триумф".

"Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России. Рассчитываем, что линия Анкары будет скорректирована с учетом наших законных озабоченностей", — предупредил Лавров Эрдогана.

Официальная Анкара пока не отреагировала на эти публичные угрозы.

Напомним, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины и подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма, также Эрдоган поддержал решение Украины создать «Крымскую платформу».