Россия угрожает Турции из-за поддержки "Крымской платформы"

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров выступил с угрозами в адрес Турции, заявив, что поддержка Эрдоганом "Крымской платформы" равносильна "посягательству на территориальную целостность РФ".
Лавров отметил, что у Путина и Эрдогана расходятся взгляды по многим международным вопросам, но при этом Турция остается для России взаимовыгодным партнером в разных сферах. В частности, российский министр помянул, что Анкара закупает российские системы ЗРК С-400 "Триумф".
Официальная Анкара пока не отреагировала на эти публичные угрозы.
Напомним, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины и подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма, также Эрдоган поддержал решение Украины создать «Крымскую платформу».
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