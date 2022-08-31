Россия угрожает полностью остановить Запорожскую АЭС

15:01 18 августа Киев, Украина

Российские оккупанты заявили, что при "негативной ситуации на Запорожской АЭС" могут рассмотреть вопрос о полной остановке атомной станции.



Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.



"...при продолжении негативного развития ситуации, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", - сказал начальник войск радиационного, химической и биологической защиты вооруженных сил рф Игорь Кириллов.

Энергоатоме заявили, что вывод в «холодный резерв» 5-го и 6-го энергоблоков приведет к остановке станции. Из-за отключения генераторов ЗАЭС их нельзя будет использовать для охлаждения топлива в случае обесточивания станции. Это приблизит радиационную катастрофу.

Кроме того, оккупанты вмешиваются в процесс управления атомным объектом, что уже представляет опасность для функционирования ЗАЭС.



Обстреливая и саму станцию, и линии, по которым она соединяется с энергосистемой Украины, россияне хотят отсоединить ЗАЭС от нее. А после этого – постараются подключить станцию в Крым. Но когда у нее нет связи с украинской энергосистемой, она перейдет в режим блекаута. Это все сделает возможным подключение ЗАЭС к энергосистеме россии.



Именно так осуществляется ядерный терроризм. И рашисты терроризируют и шантажируют не только Украину, но весь цивилизованный мир, шаг за шагом уничтожая возможности защиты ЗАЭС от радиационной аварии.