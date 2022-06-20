Россия угрожает Литве из-за блокады транзита части грузов в Калининградскую область

16:48 20 июня Киев, Украина

МИД россии потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область и вызвал в министерство временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене.

Умбрасене заявлено, что если в ближайшее время грузовой транзит в Калининградскую область не будет восстановлен в полном объеме, россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

«Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление российской федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией российской федерации от 2002 года, как открыто враждебные», — говорится в заявлении МИД.





Чтобы запугать Литву в рф заявили, что в Калининградской области проведут "учения" в ходе которых выполнят стрельбы из РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт" и другого артиллерийского вооружения



Член Европейского парламента, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене отреагировала на угрозы рф, которые последовали после ввода Евросоюзом санкций, затрудняющих транзит товаров в Калининград.



Она заявила, что экономика россии должна нести ответственность за войну, которую ведет путин и напомнила, что НАТО не занимается санкциями — это дело Евросоюза, и Литва как член ЕС выполняет эти санкции.



В россии сенатор Андрей Климов уже пригрозил Литве решить вопрос с транзитом «любыми способами». Он считает, что блокаду Калининградской области руками Литвы проводит НАТО.



По словам Юкневечине, НАТО для россии — своеобразное пугало, этой угрозой она оправдывает многие свои действия, включая войну в Украине. Днем ранее Литва официально объявила, что прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории россии в Калининградскую область. Кроме того, после 10 августа ограничения могут коснуться также поставок нефтепродуктов.Чтобы запугать Литву в рф заявили, что в Калининградской области проведут "учения" в ходе которых выполнят стрельбы из РСЗО "Град" и "Ураган", крупнокалиберных пушек "Гиацинт" и другого артиллерийского вооруженияЧлен Европейского парламента, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене отреагировала на угрозы рф, которые последовали после ввода Евросоюзом санкций, затрудняющих транзит товаров в Калининград.Она заявила, что экономика россии должна нести ответственность за войну, которую ведет путин и напомнила, что НАТО не занимается санкциями — это дело Евросоюза, и Литва как член ЕС выполняет эти санкции.В россии сенатор Андрей Климов уже пригрозил Литве решить вопрос с транзитом «любыми способами». Он считает, что блокаду Калининградской области руками Литвы проводит НАТО.По словам Юкневечине, НАТО для россии — своеобразное пугало, этой угрозой она оправдывает многие свои действия, включая войну в Украине.

«россия делает из НАТО врага, чтобы доказывать жителям России, что есть угроза нападения», – сказала евродепутат.

Напомним, литовские железные дороги с субботы, 18 июня прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией страны-агрессора рф. Литва получила соответствующее разъяснения Европейской комиссии.



Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной россией. Среди самых распространенных грузов — стройматериалы, цемент и металлы.





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