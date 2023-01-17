Россия ударила по Днепру неточной противокорабельной ракетой - британская разведка

09:48 17 января Киев, Украина

Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой и обвинила в попадании украинской ракеты ПВО. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"14 января 2023 года россия возобновила ракетные удары большой дальности по украинской инфраструктуре, впервые примерно за 15 дней, запустив десятки ракет. Как и во время предыдущих восьми волн атак с 11 октября 2022 года, россия в первую очередь была нацелена на украинскую электросеть", – говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что крупная противокорабельная ракета X-22 (по классификации НАТО — AS-4 Kitchen), выпущенная из среднего бомбардировщика Ту-22М3 BACKFIRE, скорее всего, поразила жилой дом в городе Днепр, что привело к гибели не менее 40 человек.

"россия ложно намекнула, что украинская ракета ПВО несет ответственность. Kitchen как известно, неточная при использовании против наземных целей, поскольку его радарная система наведения плохо различает цели в городских районах", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобное оружие ответственно за другие инциденты с массовыми жертвами среди гражданского населения, включая обстрел торгового центра в Кременчуге 27 июня 2022 года.