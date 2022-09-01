Россия теряет способность защищаться от контратак в Херсонской области – ISW

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), ВСУ, нанося удары по Каховскому мосту, нарушают российские наземные линии связи. Следовательно, оккупанты не могут поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области.

Эксперты отмечают, что перевозка боеприпасов, горючего и тяжелой техники в количестве, достаточном для наступательных или даже масштабных оборонительных операций, через понтонные переправы или по воздуху нецелесообразна, если не невозможна.

"Если украинские силы разрушили все три моста и смогут помешать рф восстановить работоспособность любого из них в течение длительного периода времени, то российские силы на западном берегу Днепра, вероятно, потеряют способность защищаться даже от ограниченных украинских контратак", - объясняют в ISW.

В Институте изучения войны отметили следующие признаки ухудшения поставок армии оккупантов, связанные с нарушением наземных линий связи:

нехватка топлива и боеприпасов среди российских войск в западной части Херсонской области;

заброшенная российская техника;

снижение интенсивности, прекращение наземных и артиллерийских атак россиян;

возможно, участились случаи краж со стороны россиян;

участились сообщения российских солдат о нехватке снабжения;

увеличение числа российских военнопленных, захваченных украинскими войсками;

отсутствие новой тяжелой техники, доставленной на запад Херсонской области.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии.