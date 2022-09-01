Россия теряет способность защищаться от контратак в Херсонской области – ISW

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), ВСУ, нанося удары по Каховскому мосту, нарушают российские наземные линии связи. Следовательно, оккупанты не могут поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области.
Эксперты отмечают, что перевозка боеприпасов, горючего и тяжелой техники в количестве, достаточном для наступательных или даже масштабных оборонительных операций, через понтонные переправы или по воздуху нецелесообразна, если не невозможна.
В Институте изучения войны отметили следующие признаки ухудшения поставок армии оккупантов, связанные с нарушением наземных линий связи:
- нехватка топлива и боеприпасов среди российских войск в западной части Херсонской области;
- заброшенная российская техника;
- снижение интенсивности, прекращение наземных и артиллерийских атак россиян;
- возможно, участились случаи краж со стороны россиян;
- участились сообщения российских солдат о нехватке снабжения;
- увеличение числа российских военнопленных, захваченных украинскими войсками;
- отсутствие новой тяжелой техники, доставленной на запад Херсонской области.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии.
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