Россия теряет позиции во всех четырех областях Украины, захваченных ранее - СМИ

12:07 06 октября Киев, Украина

Американские журналисты провели анализ войны на украинской территории и подготовили статью о поражении российской армии.





Авторы подчеркивают, что по словам пророссийских военных аналитиков, за последние 72 часа Украине удалось одновременно отвоевать около 1000 квадратных километров территории на северо-востоке страны и 2200 квадратных километров на юге.



Сам факт того, что они исходят от сторонников военных действий владимира путина подчеркивает, насколько катастрофически обстоят дела у российского президента за месяц, когда он прибегнул к хаотичной мобилизации для пополнения живой силы и исчезающих на глазах недавно «аннексированных» украинских территорий. Причем он теряет позиции не только в одной из областей, которую незаконно объявил своей, а во всех четырех.



Слухи о глубоком продвижении Украины в подконтрольные россии районы Херсона, к северу от оккупированного россией полуострова Крым, подтверждаются фотографиями победивших украинских солдат, водружающих украинский флаг над освобожденными селами. Украинцы продвигаются вниз по западному берегу Днепра, используя естественную преграду водного пути, чтобы обезопасить свой левый фланг, угрожая окружить российские войска на востоке. И их продвижение было настолько быстрым, что переписывающиеся в Telegram-чатах российские военнослужащие пребывали в панике и просили достучаться до командования и немедленно отправить поддержку с воздуха.



Согласно перехваченному СБУ разговору между российскими солдатами, использование поставленных США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) было столь же разрушительным на юге, как и в других местах вдоль линии фронта.



Один российский солдат сказал: «Вот ноги трясутся. [HIMARS] бьет, земля трясется. Вот наши все дрожат».



В другом перехвате украинской спецслужбы, русский солдат звонит отцу домой, призывая его избежать мобилизации. Восемь его товарищей, говорит солдат, недавно вышли из госпиталя в Херсоне без рук и ног. А украинские наступления на западном берегу Днепра теперь привели большую часть Херсонской области в зону досягаемости сверхточной украинской артиллерии, поставляемой с Запада, что дало им возможность «достать» до множества новых российских целей для уничтожения.



Майкл Вайс и его коллега Джеймс Раштон подчеркивают, что российские войска на западном берегу все хуже снабжаются из-за украинских ударов по мостам, пересекающим Днепр, что значительно усложняет логистику россии. Помимо западных артиллерийских платформ, русские подверглись бесчисленным атакам мелких украинских беспилотников, многие из них перепрофилировали гражданские модели, которые сбрасывали гранаты и минометы на ничего не подозревающие цели, часто под покровом темноты. Общевойсковой подход Киева способствовал неуклонному снижению боеспособности русских в Херсоне, где с начала марта беспрерывно сражаются многие российские войска.



По словам полковника армии США в отставке и бывшего спецпредставителя Вашингтона по Сирии Джоэла Рэйберна, «русские ничего не смогут поддержать на правом берегу Днепра. Эти парни окажутся в ловушке, и у них закончатся боеприпасы. Я не учитываю огневую поддержку русских через реку, включая авиацию, потому что они, похоже, не в состоянии ее использовать. Поспешная оборона очень уязвима для бронетанковых войск. Русские, видимо, не подготовили запасных оборонительных рубежей, а теперь уже слишком поздно. Они не закопаны».



Оборонительная концепция россии в этом районе заключалась в использовании опорных пунктов без реальной огневой мощи или мобильных резервов в виде прерывистой, а не сплошной линии. Таким образом, украинцы могут легко обойти опорные пункты и отрезать их, оставив в полевых условиях изолированными. Старший корреспондент Yahoo News и ведущий подкаста «Foreign Office» о разведке и международной безопасности, подготовленного Фондом «Свободная россия» и журналом New Lines, а также автор бестселлера по версии «The New York Times» «Исламское государство: внутри армии террора» Майкл Вайс и его коллега Джеймс Раштон опубликовали статью касательно поражения владимира путина в Украине.Авторы подчеркивают, что по словам пророссийских военных аналитиков, за последние 72 часа Украине удалось одновременно отвоевать около 1000 квадратных километров территории на северо-востоке страны и 2200 квадратных километров на юге.Сам факт того, что они исходят от сторонников военных действий владимира путина подчеркивает, насколько катастрофически обстоят дела у российского президента за месяц, когда он прибегнул к хаотичной мобилизации для пополнения живой силы и исчезающих на глазах недавно «аннексированных» украинских территорий. Причем он теряет позиции не только в одной из областей, которую незаконно объявил своей, а во всех четырех.Слухи о глубоком продвижении Украины в подконтрольные россии районы Херсона, к северу от оккупированного россией полуострова Крым, подтверждаются фотографиями победивших украинских солдат, водружающих украинский флаг над освобожденными селами. Украинцы продвигаются вниз по западному берегу Днепра, используя естественную преграду водного пути, чтобы обезопасить свой левый фланг, угрожая окружить российские войска на востоке. И их продвижение было настолько быстрым, что переписывающиеся в Telegram-чатах российские военнослужащие пребывали в панике и просили достучаться до командования и немедленно отправить поддержку с воздуха.Согласно перехваченному СБУ разговору между российскими солдатами, использование поставленных США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) было столь же разрушительным на юге, как и в других местах вдоль линии фронта.Один российский солдат сказал: «Вот ноги трясутся. [HIMARS] бьет, земля трясется. Вот наши все дрожат».В другом перехвате украинской спецслужбы, русский солдат звонит отцу домой, призывая его избежать мобилизации. Восемь его товарищей, говорит солдат, недавно вышли из госпиталя в Херсоне без рук и ног. А украинские наступления на западном берегу Днепра теперь привели большую часть Херсонской области в зону досягаемости сверхточной украинской артиллерии, поставляемой с Запада, что дало им возможность «достать» до множества новых российских целей для уничтожения.Майкл Вайс и его коллега Джеймс Раштон подчеркивают, что российские войска на западном берегу все хуже снабжаются из-за украинских ударов по мостам, пересекающим Днепр, что значительно усложняет логистику россии. Помимо западных артиллерийских платформ, русские подверглись бесчисленным атакам мелких украинских беспилотников, многие из них перепрофилировали гражданские модели, которые сбрасывали гранаты и минометы на ничего не подозревающие цели, часто под покровом темноты. Общевойсковой подход Киева способствовал неуклонному снижению боеспособности русских в Херсоне, где с начала марта беспрерывно сражаются многие российские войска.По словам полковника армии США в отставке и бывшего спецпредставителя Вашингтона по Сирии Джоэла Рэйберна, «русские ничего не смогут поддержать на правом берегу Днепра. Эти парни окажутся в ловушке, и у них закончатся боеприпасы. Я не учитываю огневую поддержку русских через реку, включая авиацию, потому что они, похоже, не в состоянии ее использовать. Поспешная оборона очень уязвима для бронетанковых войск. Русские, видимо, не подготовили запасных оборонительных рубежей, а теперь уже слишком поздно. Они не закопаны».Оборонительная концепция россии в этом районе заключалась в использовании опорных пунктов без реальной огневой мощи или мобильных резервов в виде прерывистой, а не сплошной линии. Таким образом, украинцы могут легко обойти опорные пункты и отрезать их, оставив в полевых условиях изолированными.

«Это то, что немцы сделали со 106-й и 99-й дивизиями США в битве в Арденнах», — сказал Рейберн Yahoo News. «Весь эпизод показывает нам, что русские никогда не ожидали, что им придется защищать эти районы от нападения, поэтому они не подготовили глубокую оборону».





Украинские успехи в Херсоне были дополнены постепенным продвижением в Запорожье, на восток и дальнейшими территориальными приобретениями в Харькове. Украинские силы также вернулись в Луганск, где сейчас идут бои возле реки Оскил и шоссе Святово-Креминна к северу от важнейшего железнодорожного узла Лиман, который украинские войска отбили на прошлой неделе. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай опубликовал в своем Telegram-канале.



Отсутствие контроля россией над незаконно захваченными украинскими землями констатировал пресс-секретарь путина дмитрий песков во время разговора с журналистами 3 октября, заявив, что кремль даже не знает, где проходят объявленные им границы аннексии. Пока русские отступают, украинцы, как обычно, захватывают брошенную российскую технику, в том числе древние боевые танки Т-62М, пережитки ранней холодной войны, вынужденные вернуться на вооружение, поскольку скорость износа более современных транспортных средств в россии становится все более неустойчивой.Украинские успехи в Херсоне были дополнены постепенным продвижением в Запорожье, на восток и дальнейшими территориальными приобретениями в Харькове. Украинские силы также вернулись в Луганск, где сейчас идут бои возле реки Оскил и шоссе Святово-Креминна к северу от важнейшего железнодорожного узла Лиман, который украинские войска отбили на прошлой неделе. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай опубликовал в своем Telegram-канале. «Деоккупация Луганщины уже началась!».Отсутствие контроля россией над незаконно захваченными украинскими землями констатировал пресс-секретарь путина дмитрий песков во время разговора с журналистами 3 октября, заявив, что кремль даже не знает, где проходят объявленные им границы аннексии.

«Мы продолжим консультации с населением относительно границ Херсонской и Запорожской областей», — сказал он.

Между тем, путинская армия находится в состоянии безысходности, по-видимому, не имея ни малейшего представления о том, как традиционными способами остановить продвижение Украины по всей стране. А ее союзники-ультрацисты в россии начали взаимные обвинения в адрес некомпетентных полевых командиров и пустили в ход нетрадиционный ответ, чтобы вернуть инициативу россии.



Военачальник-президент полуавтономной Чеченской Республики Рамзан Кадыров особенно откровенно выражал свое презрение к командующему Центральным военным округом россии генерал-полковнику Александру Лапину, которого Кадыров обвинил в передаче Лимана Украине в минувшие выходные.



В Telegram Кадыров обрушился с критикой на Лапина за то, что он не смог обеспечить силы в Лимане надлежащей связью и артиллерийским снабжением.

«Обидно не то, что Лапин бездарь», — написал Кадыров. «Но его прикрывают наверху руководители Генштаба. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина в рядовые, лишил бы его наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую, чтобы смыть позор кровью».



Кадыров выступал за введение военного положения в приграничных районах между россией и Украиной, а также развертывание «ядерного оружия малой мощности» для восполнения потерь на поле боя.



Бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин семь лет назад командовавший российскими прокси-силами на Донбассе и достоверно замешанный в целом ряде военных преступлений, долгое время был предсказателем в отношении текущей кампании в Украине.

«Я не могу объяснить эту капитуляцию с военной точки зрения», - написал генерал-майор в отставке российской армии и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа, депутат Госдумы Андрей Гурулев, который недавно поддерживал российские ракетные удары по Великобритании.