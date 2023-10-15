Россия терпит неудачи под Авдеевкой: причины не только в медобеспечении, - ISW

12:06 15 октября Киев, Украина

Для того, чтобы вернуть утраченные позиции и показать хоть какой-то успех на украинском фронте, Москва бросает огромные силы на захват господствующих высот. Но все эти усилия не привели ни к какому действительному результату.

По данным Института изучения войны (ISW), российское информационное пространство сейчас разделилось на два лагеря по ситуации под Авдеевкой. Из сообщений некоторых военных блогеров можно заключить, что рф сталкивается с несколькими серьезными проблемами при наступлении на город.

Так, российские источники указали, что продвижению в районе Авдеевки препятствуют проблемы россии с медицинским обеспечением: в оккупированной Горловке и Донецке возле Авдеевки не хватает хирургов. Поэтому российских врачей призвали "ехать на фронт".

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун так же подтвердил, что большинство потерь россиян на авдеевском направлении вызваны некачественной медицинской помощью и заполненностью местных больниц.

Тем временем часть российских военных блогеров продолжает хвалить российские наступательные усилия 13 и 14 октября и повторяет желаемую идеологему Кремля о том, что украинское контрнаступление якобы "кончилось", отмечает ISW.

Но один российский военный блогер предупредил, что российские официальные лица и источники поспешили заявить о том, что украинское контрнаступление якобы "кончилось", и отметил, что еще слишком рано определять, перерастут ли российские атаки под Авдеевкой в организованную наступательную операцию.

Напомним, ранее в ISW сообщили, что российские войска под Авдеевкой Донецкой области несут большие потери. В частности, кадры с геопривязкой показывают, что российские войска потеряли такое количество бронетехники, что равно батальону тактической группы.

А спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что за неполных пять суток потери врага в живой силе составили более трех тысяч человек.