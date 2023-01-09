Россия свозит устаревшую военную технику в беларусь - ВСУ

08:46 09 января Киев, Украина





Об этом 9 января сообщает Страна-агрессор перегоняет в беларусь военную технику, снятую "с долговременного хранения", для обучения личного состава.Об этом 9 января сообщает Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в республику беларусь из российской федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания", - говорится в сообщении.

Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.