Россия свозит устаревшую военную технику в беларусь - ВСУ
08:46 09 января Киев, Украина
Страна-агрессор перегоняет в беларусь
военную технику, снятую "с долговременного хранения", для обучения личного состава.
Об этом 9 января сообщает Генштаб ВСУ
.
"По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в республику беларусь из российской федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания", - говорится в сообщении.
Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.
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