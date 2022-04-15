Россия стягивает все войска для полномасштабной битвы за Донбасс - Зеленский

Россия стягивает к Донбассу войска со всех направлений, битва за регион станет самой сложной для Украины. поэтому Киеву нужна скорейшая помощь Запада.
Об этом президент страны Владимир Зеленский рассказал в интервью «Би-би-си».
По словам Зеленского, на Донбассе сосредоточена группировка из 44 000 украинских военных. Российские военные стягивают туда войска с северного, киевского и черниговского направлений.
По словам Зеленского, на Донбассе сосредоточена группировка из 44 000 украинских военных. Российские военные стягивают туда войска с северного, киевского и черниговского направлений.
Ближайшая цель Москвы — окружить украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его.
Российская армия использует тактику выжженой земли, оставляя за собой опустошенные города, рассказал Зеленский.
Зеленский снова попросил Запад как можно быстрее снабдить украинскую армию дополнительным оружием для отражения российского вторжения.
О планах Москвы начать полномасштабное наступление в донбассе накануне сообщал и глава ЦРУ Уильям Бернс. По его данным, Минобороны России планирует приурочить решающий удар в регионе к 9 мая и преподнести как победу.
На востоке и юге Украины сосредоточены 65 батальонно-тактических групп и дополнительные силы могут прибыть в ближайшие дни, полагают в Вашингтоне. В Донбасс перебрасываются вертолеты, артиллерийские соединения, а также командные силы и авиация, рассказал Fox News высокопоставленный чиновник Минобороны США.
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