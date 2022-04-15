Россия стягивает все войска для полномасштабной битвы за Донбасс - Зеленский

21:24 15 апреля Киев, Украина

Россия стягивает к Донбассу войска со всех направлений, битва за регион станет самой сложной для Украины. поэтому Киеву нужна скорейшая помощь Запада.
 
Об этом президент страны Владимир Зеленский рассказал в интервью «Би-би-си».

По словам Зеленского, на Донбассе сосредоточена группировка из 44 000 украинских военных. Российские военные стягивают туда войска с северного, киевского и черниговского направлений.
«Также туда направляются войска отовсюду: из Сирии, из Владивостока, из многих разных мест Российской Федерации и так далее», — считает Зеленский.
Ближайшая цель Москвы — окружить украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его.
Российская армия использует тактику выжженой земли, оставляя за собой опустошенные города, рассказал Зеленский.
«Враг уничтожает все, причем цинизм в том, что их философия — они пришли освободить людей от нацистов. А реально они освободили эти территории от жизни. Просто ее там больше нет. Освободили от людей. Там нет этих людей. Они все погибли. Они уничтожили всех», — считает Зеленский.
Зеленский снова попросил Запад как можно быстрее снабдить украинскую армию дополнительным оружием для отражения российского вторжения.
«Они пытаются нам помочь и помогают. Но все-таки нам необходимо быстрее и больше. Достаточно ли этого? Мы считаем, что нет. Приоритет — получать быстрее, получать сейчас, потому что мы воюем сейчас. И как долго продлится война, зависит и от того, как быстро мы получим все это вооружение и оборудование», — сказал Зеленский.
О планах Москвы начать полномасштабное наступление в донбассе накануне сообщал и глава ЦРУ Уильям Бернс. По его данным, Минобороны России планирует приурочить решающий удар в регионе к 9 мая и преподнести как победу.

На востоке и юге Украины сосредоточены 65 батальонно-тактических групп и дополнительные силы могут прибыть в ближайшие дни, полагают в Вашингтоне. В Донбасс перебрасываются вертолеты, артиллерийские соединения, а также командные силы и авиация, рассказал Fox News высокопоставленный чиновник Минобороны США.