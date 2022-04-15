Россия стягивает все войска для полномасштабной битвы за Донбасс - Зеленский

21:24 15 апреля Киев, Украина

Россия стягивает к Донбассу войска со всех направлений, битва за регион станет самой сложной для Украины. поэтому Киеву нужна скорейшая помощь Запада.





По словам Зеленского, на Донбассе сосредоточена группировка из 44 000 украинских военных. Российские военные стягивают туда войска с северного, киевского и черниговского направлений. Об этом президент страны Владимир Зеленский рассказал в интервью «Би-би-си».По словам Зеленского, на Донбассе сосредоточена группировка из 44 000 украинских военных. Российские военные стягивают туда войска с северного, киевского и черниговского направлений.

«Также туда направляются войска отовсюду: из Сирии, из Владивостока, из многих разных мест Российской Федерации и так далее», — считает Зеленский.

Ближайшая цель Москвы — окружить украинских военных в полномасштабной битве за Донбасс и забрать его.

Российская армия использует тактику выжженой земли, оставляя за собой опустошенные города, рассказал Зеленский.

«Враг уничтожает все, причем цинизм в том, что их философия — они пришли освободить людей от нацистов. А реально они освободили эти территории от жизни. Просто ее там больше нет. Освободили от людей. Там нет этих людей. Они все погибли. Они уничтожили всех», — считает Зеленский.

Зеленский снова попросил Запад как можно быстрее снабдить украинскую армию дополнительным оружием для отражения российского вторжения.

«Они пытаются нам помочь и помогают. Но все-таки нам необходимо быстрее и больше. Достаточно ли этого? Мы считаем, что нет. Приоритет — получать быстрее, получать сейчас, потому что мы воюем сейчас. И как долго продлится война, зависит и от того, как быстро мы получим все это вооружение и оборудование», — сказал Зеленский.

О планах Москвы начать полномасштабное наступление в донбассе накануне сообщал и глава ЦРУ Уильям Бернс. По его данным, Минобороны России планирует приурочить решающий удар в регионе к 9 мая и преподнести как победу.



На востоке и юге Украины сосредоточены 65 батальонно-тактических групп и дополнительные силы могут прибыть в ближайшие дни, полагают в Вашингтоне. В Донбасс перебрасываются вертолеты, артиллерийские соединения, а также командные силы и авиация, рассказал Fox News высокопоставленный чиновник Минобороны США.