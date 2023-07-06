Россия стягивает войска для сдерживания контрнаступления Украины

Россия приняла решение стянуть свои войска из всех регионов, включая границу с Китаем, с целью сдерживания контрнаступления со стороны Украины.
Об этом сообщила Министерство обороны Великобритании в Twitter с ссылкой на данные разведки.
По информации британской разведки, военные формирования из разных частей россии принимают на себя главный удар в рамках украинского контрнаступления. Некоторые подразделения, согласно данным разведки, были переброшены на фронт на расстояние 7 тысяч километров от своего прежнего места службы.
В частности, в Запорожской области действует 58-я общевойсковая армия, отвечающая за безопасность кавказского региона россии. Кроме того, в районе Великой Новоселки находится 5-я общевойсковая армия и морская пехота, которые обычно базируются на расстоянии 7 тысяч километров от места развертывания в качестве противовеса китайской армии.
Аналитики британской разведки отмечают, что оборону вокруг Бахмута в основном осуществляют российские воздушно-десантные полки, которые обычно размещаются на западе россии и действуют в качестве элитных сил быстрого реагирования в случае напряженности в отношениях с НАТО, подчеркивает Министерство обороны Великобритании.
Сотрудники британского ведомства отмечают, что эти факты свидетельствуют о том, как война против Украины повлияла на национальную стратегию россии.
Об этом сообщила Министерство обороны Великобритании в Twitter с ссылкой на данные разведки.
По информации британской разведки, военные формирования из разных частей россии принимают на себя главный удар в рамках украинского контрнаступления. Некоторые подразделения, согласно данным разведки, были переброшены на фронт на расстояние 7 тысяч километров от своего прежнего места службы.
В частности, в Запорожской области действует 58-я общевойсковая армия, отвечающая за безопасность кавказского региона россии. Кроме того, в районе Великой Новоселки находится 5-я общевойсковая армия и морская пехота, которые обычно базируются на расстоянии 7 тысяч километров от места развертывания в качестве противовеса китайской армии.
Аналитики британской разведки отмечают, что оборону вокруг Бахмута в основном осуществляют российские воздушно-десантные полки, которые обычно размещаются на западе россии и действуют в качестве элитных сил быстрого реагирования в случае напряженности в отношениях с НАТО, подчеркивает Министерство обороны Великобритании.
Сотрудники британского ведомства отмечают, что эти факты свидетельствуют о том, как война против Украины повлияла на национальную стратегию россии.
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