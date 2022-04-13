Россия стягивает на Донбасс силы, по численности в 5 раз превышающие украинские - The Times

16:24 13 апреля Киев, Украина

Глава страны-агрессора путин пытается стянуть на Донбасс силы, которые по численности будут в пять раз превышать противостоящие им украинские войска, пишет The Times со ссылкой на источник. Однако по словам собеседника издания, такое преимущество не гарантирует россии победы.



Спутниковые снимки MAXAR показывают, что россия наращивает военное присутствие как минимум в Белгородской области. Скопление российской техники замечено неподалеку от населенных пунктов Солоты и Валуйки на трассе, ведущей к границе с Украиной.

CNN также сообщали о колонне российской техники, везущей морских пехотинцев из Матвеева Кургана в Ростовской области в сторону Донбасса.

По данным Института по изучению войны (ISW), российские войска, находящиеся в районе Изюма, попытаются продвинуться дальше на юг, чтобы захватить Славянск. Оттуда они могут переместиться на юго-восток, чтобы окружить украинские войска. Кроме того, в случае падения Мариуполя освободятся около шести тысяч российских солдат, которых Россия сможет отправить на север, чтобы окружить еще одну крупную группировку украинских войск.

Генерал сэр Ричард Бэрронс, бывший британский военный главнокомандующий, считает, что Россия попытается стянуть больше сухопутных войск, чтобы добиться необходимого соотношения сил. По его данным, речь идет о показателях 5 к 1 или даже 7 к 1.

Согласно некоторым западным источникам, наступление Кремля, которое, как он надеется, "приведет к решающей битве за спасение лица", как ожидается, начнется к концу недели.

Украинский военный эксперт Олег Жданов в разговоре высказал предположение о том, что россия будет фокусировать усилия на Донбассе, чтобы прорвать оборону и поставить перед собой задачу выхода на Днепр. После этого российские войска будут развивать наступление на Киев (вдоль Днепра) и на Харьков (с юга). Однако количество войск, которое, как ожидается, хлынет на восток в ближайшие дни, все же не соответствует числу, необходимому для победы оккупанта.

Эксперты также подчеркивают, что на Донбассе сосредоточены одни из самых боеспособных бригад ВСУ. А города в Донецкой и Луганской областях надежно защищены.



Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи считает, что ВСУ может победить в битве за Донбасс.