"Россия стремится создать впечатление, что Европейский Союз не имеет никакого значения" - Боррель

15:20 13 Январь Киев, Украина





Все это время



Надежд на достижение договоренностей, или даже понимание, или компромисс пока не высказал никто из участников переговоров. Комментарии дипломатов и чиновников США, НАТО, а также заявления представителей российской стороны по результатам встреч в Женеве и Брюсселе дают основания полагать, что эти разговоры главным образом сосредоточились на обмене упреками.Все это время Россия настаивает, что не планирует нового нападения на Украину, хотя признает факт стягивания в Украину огромных военных сил, включая артиллерию, танков и авиации. И отрицают факты, что ее военные уже незаконно находятся на международно признанной украинской территории и косвенно действуют против украинской армии на Донбассе Надежд на достижение договоренностей, или даже понимание, или компромисс пока не высказал никто из участников переговоров.

Руководитель Российской делегации на переговорах в НАТО заместитель министра иностранных дел Александр Грушко признал, что "на сегодняшний день у нас вообще нет объединяющей, положительной повестки дня".

“Мы сделали первый шаг. Мы выложили на бумаге и обнародовали наше видение продвижения в правильном направлении. И сейчас мы призывали наших партнеров также выложить на бумаге их идеи – в каком направлении двигаться. А тогда станет понятно, какие инструменты, включая форматы переговоров, будут соответствующими для достижения этой задачи”, - сказал Грушко журналистам в Брюсселе.

В то же время страны НАТО призвали Россию продемонстрировать серьезность желания к миру и начать с отвода стягиваемых в Украину войск в места постоянного базирования. Глава американской делегации, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что западным странам "откровенно говоря, трудно понять, почему они (россияне) считают, что им грозит Украина - меньшая развивающаяся демократия. Зачем им сто тысяч военных на границе? Они говорят, что это не для вторжения, а для маневров и сегодня утром сообщено о боевых стрельбах. Для чего это? Если не для вторжения, то для устрашения? Для подрывной работы? Я не знаю. Но это не помогает дипломатическим решениям, поэтому Россия должна определиться".

Между тем западные представители очень пессимистично оценивают возможность понимания с Россией, если Москва будет дальше стоять на провозглашаемых в последнее время позициях.

"Россия решила подвергнуть сомнению три основных принципа, которые раньше она признавала. Первое – это право каждого государства свободно определяться с членством в любой международной организации или участием в договорах, альянсах, как это признано в Парижской хартии... Второе – это неприменение силы и уважение территориальной целостности всех стран. И Россия не только говорит об этом, но наращивает военное давление на украинской границе и угрожает Киеву новым вмешательством, если требования не будут полностью выполнены", - пишет, оценивая начало нового диалога Запада с Россией, верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Боррельтакже считает, что "кроме этого Россия стремится создать впечатление, что Европейский Союз не имеет никакого значения и хочет добиться стратегического разделения США и Европы".