"Россия стремится создать впечатление, что Европейский Союз не имеет никакого значения" - Боррель

Комментарии дипломатов и чиновников США, НАТО, а также заявления представителей российской стороны по результатам встреч в Женеве и Брюсселе дают основания полагать, что эти разговоры главным образом сосредоточились на обмене упреками.
Все это время Россия настаивает, что не планирует нового нападения на Украину, хотя признает факт стягивания в Украину огромных военных сил, включая артиллерию, танков и авиации. И отрицают факты, что ее военные уже незаконно находятся на международно признанной украинской территории и косвенно действуют против украинской армии на Донбассе.
Надежд на достижение договоренностей, или даже понимание, или компромисс пока не высказал никто из участников переговоров.
Все это время Россия настаивает, что не планирует нового нападения на Украину, хотя признает факт стягивания в Украину огромных военных сил, включая артиллерию, танков и авиации. И отрицают факты, что ее военные уже незаконно находятся на международно признанной украинской территории и косвенно действуют против украинской армии на Донбассе.
Надежд на достижение договоренностей, или даже понимание, или компромисс пока не высказал никто из участников переговоров.
Руководитель Российской делегации на переговорах в НАТО заместитель министра иностранных дел Александр Грушко признал, что "на сегодняшний день у нас вообще нет объединяющей, положительной повестки дня".
В то же время страны НАТО призвали Россию продемонстрировать серьезность желания к миру и начать с отвода стягиваемых в Украину войск в места постоянного базирования.
Глава американской делегации, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что западным странам "откровенно говоря, трудно понять, почему они (россияне) считают, что им грозит Украина - меньшая развивающаяся демократия. Зачем им сто тысяч военных на границе? Они говорят, что это не для вторжения, а для маневров и сегодня утром сообщено о боевых стрельбах. Для чего это? Если не для вторжения, то для устрашения? Для подрывной работы? Я не знаю. Но это не помогает дипломатическим решениям, поэтому Россия должна определиться".
Между тем западные представители очень пессимистично оценивают возможность понимания с Россией, если Москва будет дальше стоять на провозглашаемых в последнее время позициях.
Боррельтакже считает, что "кроме этого Россия стремится создать впечатление, что Европейский Союз не имеет никакого значения и хочет добиться стратегического разделения США и Европы".
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