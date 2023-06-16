Россия стремится обеспечить долгосрочные поставки иранских "Шахедов" в больших объемах - британская разведка

10:40 13 июня Киев, Украина

Россия, вероятно, перешла от получения небольших поставок иранских ударных беспилотников воздушным транспортом к получению более крупных партий кораблями из Ирана через Каспийское море.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Кроме того, рф также работает над тем, чтобы приступить к внутреннему производству ударных дронов — почти наверняка с помощью Ирана.

“В последние месяцы россия, вероятно, работала над тем, чтобы обеспечить долгосрочные поставки ударных беспилотных летательных аппаратов в больших объемах. Снабжая это оружие, Иран продолжает нарушать Резолюцию Совета Безопасности ООН 2231”, — отметили британские разведчики.

По данным британской разведки, "международный транзитный коридор Север-Юг" через Каспийское море приобрел гораздо большее значение после полномасштабного вторжения рф. Он позволяет россии получить доступ к азиатским рынкам — в том числе для передачи вооружений — способом, который, как она надеется, менее уязвим к международным санкциям, отмечают британские разведчики.