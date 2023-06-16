Россия стремится обеспечить долгосрочные поставки иранских "Шахедов" в больших объемах - британская разведка
10:40 13 июня Киев, Украина
Россия, вероятно, перешла от получения небольших поставок иранских ударных беспилотников воздушным транспортом к получению более крупных партий кораблями из Ирана через Каспийское море.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Кроме того, рф также работает над тем, чтобы приступить к внутреннему производству ударных дронов — почти наверняка с помощью Ирана.
“В последние месяцы россия, вероятно, работала над тем, чтобы обеспечить долгосрочные поставки ударных беспилотных летательных аппаратов в больших объемах. Снабжая это оружие, Иран продолжает нарушать Резолюцию Совета Безопасности ООН 2231”, — отметили британские разведчики.
По данным британской разведки, "международный транзитный коридор Север-Юг" через Каспийское море приобрел гораздо большее значение после полномасштабного вторжения рф. Он позволяет россии получить доступ к азиатским рынкам — в том числе для передачи вооружений — способом, который, как она надеется, менее уязвим к международным санкциям, отмечают британские разведчики.
“россия также работает над тем, чтобы начать внутреннее производство ударных БПЛА – почти наверняка с помощью Ирана. россия с большой вероятностью инвестирует в ударные дроны, потому что они предоставляют россии относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда она израсходовала значительную часть своих запасов крылатых ракет в Украине", — говорится в отчете британских разведчиков.
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