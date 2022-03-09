Россия стремительно теряет военную технику в Украине - CNN

09:18 09 Март Киев, Украина

По данным разведки США, российские войска стремительно теряют технику в Украине.





Как сообщили источники телеканала в американской разведке, от 8% до 10% российских военных активов, использовавшихся во время вторжения в Украину, в настоящее время уничтожены или выведены из строя.



Потери России за две недели достигают 10% военного актива. Об этом передает телеканал CNN.Как сообщили источники телеканала в американской разведке, от 8% до 10% российских военных активов, использовавшихся во время вторжения в Украину, в настоящее время уничтожены или выведены из строя.

Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество. Это почти вдвое превышает потери, о которых разведка сообщала на прошлой недели.



По ее оценкам, Россия за прошлую неделю потеряла от 3% до 5% военной техники.