Россия столкнулась с первым за 100 лет дефолтом по внешнему долгу

07:51 27 июня Киев, Украина

Впервые с 1918 года в россии произошел дефолт по внешнему долгу, поскольку в ночь на 27 июня завершился крайний срок для выплаты $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.





Официального объявления дефолта не случится. Обычно это делают международные рейтинговые агентства, но все они приостановили свою деятельность в россии, указывает Bloomberg. При этом с таким объявлением могли выступить держатели бондов, но они пока что пытаются оценить, каковы шансы вернуть все или хотя бы часть своих денег, пишет агентство. Для объявления дефолта кредиторами необходимо, чтобы с этим согласилась четверть держателей облигацией.



Это мрачный маркер быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя. Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки отделены от мировой финансовой системы.



Но, учитывая ущерб, уже нанесенный санкциями экономике и рынкам, дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для Это стало кульминацией экономических санкций США и ЕС, которые лишили страну возможности совершения платежей зарубежным кредиторам, сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 27 июня.Официального объявления дефолта не случится. Обычно это делают международные рейтинговые агентства, но все они приостановили свою деятельность в россии, указывает Bloomberg. При этом с таким объявлением могли выступить держатели бондов, но они пока что пытаются оценить, каковы шансы вернуть все или хотя бы часть своих денег, пишет агентство. Для объявления дефолта кредиторами необходимо, чтобы с этим согласилась четверть держателей облигацией.Это мрачный маркер быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя. Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки отделены от мировой финансовой системы.Но, учитывая ущерб, уже нанесенный санкциями экономике и рынкам, дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян , переживающих инфляцию и худший экономический спад за последние годы.

"Объявление дефолта - это символическое событие. российское правительство уже потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас россия не может занимать у большинства стран", - заявил Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио.

Россия выступила против дефолта, заявив, что у нее есть средства для покрытия любых счетов, и она была вынуждена не платить. Пытаясь выкрутиться, на прошлой неделе правительство рф объявило, что переключится на обслуживание непогашенного суверенного долга в размере 40 миллиардов долларов в рублях, критикуя «форс-мажорную» ситуацию, которая, по их словам, была "искусственно сфабрикована" Западом.

"Это будет один из самых больших дефолтов в истории", — сказал Хасан Малик, старший аналитик по суверенным государствам в Loomis Sayles & Company LP.

Напомним, крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили обслуживать государственный долг россии. Проводить операции с ним финансовым учреждениям запретило министерство финансов США.



Ранее Соединенные Штаты приблизили россию к грани исторического дефолта, не продлив ее лицензию на выплату держателям облигаций.