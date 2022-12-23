Россия столкнется со сложностями при расширении своей армии - британская разведка

10:35 23 декабря Киев, Украина

Военное руководство рф будет иметь значительные проблемы при расширении количества личного состава своих вооруженных сил в соответствии с озвученными планами.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в своем Twitter.

Как напомнили в учреждении, 21 декабря на расширенной коллегии минобороны рф президенту владимиру путину представили планы увеличения российской армии примерно на 30% - до 1,5 миллиона человек. Когда этот уровень будет достигнут, неизвестно, отмечают в министерстве.
"российский министр обороны сергей шойгу пояснил, что расширение будет привлекать как минимум две бригады на северо-западе россии, чтобы увеличить численность дивизии. Он назвал якобы угрозу вступления Финляндии и Швеции в НАТО", — говорится в сообщении.
Это одно из первых представлений о том, как россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину. В то же время возникает вопрос, как именно рф будет выполнять эти планы на фоне своих военных неудач.
"Остается непонятным, как россия найдет новобранцев для завершения такого расширения в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине", - отмечают в Минобороны королевства.