Россия сталкивается с дефицитом высокоточного оружия и резины для военной техники - ISW

В россии увеличиваются проблемы оборонно-промышленного комплекса с поставками по восстановлению запасов высокоточного оружия и производством резины для замены изношенных шин для военной техники.
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Как отметили в ISW, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил 6 сентября, что россия может производить только "десятки" крылатых ракет "Калибр" и меньшее количество ракет "Искандер" в месяц. Это не позволит россии пополнить свои запасы до 2022 года.
Юсов сообщил, что россия пытается получить современное оптическое оборудование, электронику, микросхемы и схемы и что "серый импорт" и контрабанда не могут полностью покрыть потребности российского ОПК.
Российские источники также отметили, что российский ОПК не может производить достаточное количество резины для замены изношенных шин для военной техники, жизненно важной для фронтовых операций. При этом увеличение износа шин усложнит передвижение колесной техники в условиях грязи, дождя и гололеда.
"Российские источники утверждали, что российские власти заявляли, что найдет решение проблемы изношенных шин до середины августа, но по состоянию на 5 сентября ситуация не изменилась", - говорится в аналитическом отчете.
Низкое качество и недостаточное количество шин будет накладывать все больше ограничений на мобильность российских войск в летнее время года и зимой, отметили аналитики.
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Как отметили в ISW, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил 6 сентября, что россия может производить только "десятки" крылатых ракет "Калибр" и меньшее количество ракет "Искандер" в месяц. Это не позволит россии пополнить свои запасы до 2022 года.
Юсов сообщил, что россия пытается получить современное оптическое оборудование, электронику, микросхемы и схемы и что "серый импорт" и контрабанда не могут полностью покрыть потребности российского ОПК.
Российские источники также отметили, что российский ОПК не может производить достаточное количество резины для замены изношенных шин для военной техники, жизненно важной для фронтовых операций. При этом увеличение износа шин усложнит передвижение колесной техники в условиях грязи, дождя и гололеда.
"Российские источники утверждали, что российские власти заявляли, что найдет решение проблемы изношенных шин до середины августа, но по состоянию на 5 сентября ситуация не изменилась", - говорится в аналитическом отчете.
Низкое качество и недостаточное количество шин будет накладывать все больше ограничений на мобильность российских войск в летнее время года и зимой, отметили аналитики.
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