Россия стала образцом условного врага при оценке боеготовности Британии

После аннексии Крыма в 2014 году Россия для практически всего мира стала образцом условного врага при оценке боеготовности. Именно с начала марта в НАТО стали значительно увеличивать инвестиции в свой оборонный бюджет и количество сил реагирования.
Как потенциального врага воспринимает Россию и Британия. Артиллерийская дуэль танковых подразделений Британии и России в случае военного конфликта с большой вероятностью завершится не в пользу военных Соединенного Королевства. Об этом говорится в докладе комитета по обороне палаты общин Великобритании о состоянии бронетанковых подразделений страны.
В докладе объясняется, что проблемы связаны с устаревшей бронетехникой - многим машинам уже больше 30 лет.
На модернизацию или замену техники, которая на данный момент имеется на вооружении ВС королевства, потребуется не менее четырех лет. В комитете считают, что в этом виноваты "бюрократические проволочки, неспособность командования принять решение".
Ранее сообщалось, что в 2020 году мировые расходы на оборону выросли на 3,9 процента, несмотря на пандемию коронавируса.
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