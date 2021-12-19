Россия стала образцом условного врага при оценке боеготовности Британии

12:45 14 Март Киев, Украина

После аннексии Крыма в 2014 году Россия для практически всего мира стала образцом условного врага при оценке боеготовности. Именно с начала марта в НАТО стали значительно увеличивать инвестиции в свой оборонный бюджет и количество сил реагирования.

Как потенциального врага воспринимает Россию и Британия. Артиллерийская дуэль танковых подразделений Британии и России в случае военного конфликта с большой вероятностью завершится не в пользу военных Соединенного Королевства. Об этом говорится в докладе комитета по обороне палаты общин Великобритании о состоянии бронетанковых подразделений страны.

"Если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается РФ, в Восточной Европе, наши солдаты, безусловно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику", - говорится в документе.

В докладе объясняется, что проблемы связаны с устаревшей бронетехникой - многим машинам уже больше 30 лет.

"По огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха", - отмечают авторы доклада.

На модернизацию или замену техники, которая на данный момент имеется на вооружении ВС королевства, потребуется не менее четырех лет. В комитете считают, что в этом виноваты "бюрократические проволочки, неспособность командования принять решение".

Ранее сообщалось, что в 2020 году мировые расходы на оборону выросли на 3,9 процента, несмотря на пандемию коронавируса.